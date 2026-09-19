Штатив Joby GripTight PRO Video Mount, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361905
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х10х6
Вес, кг.
1
Описание товара Штатив Joby GripTight PRO Video Mount, черный
Joby GripTight Pro Video Mount Black – это держатель для смартфона, который крепится к обычному штативу. Установка мобильного устройства крайне проста, поскольку не требует специальных чехлов или инструментов крепления. Достаточно вытянуть зажим держателя вверх и вставить смартфон. Это все! Универсальное крепление адаптируется к любому смартфону/мобильному устройству, обхватывая его корпус, и это значит, что Вы сможете использовать его и сейчас, и через год – уже с другим смартфоном.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Держатель
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
1
Страна производитель
Китай
Joby GripTight Pro Video Mount Black – это держатель для смартфона, который крепится к обычному штативу. Установка мобильного устройства крайне проста, поскольку не требует специальных чехлов или инструментов крепления. Достаточно вытянуть зажим держателя вверх и вставить смартфон. Это все! Универсальное крепление адаптируется к любому смартфону/мобильному устройству, обхватывая его корпус, и это значит, что Вы сможете использовать его и сейчас, и через год – уже с другим смартфоном.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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