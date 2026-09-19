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Фильтр Hoya CENTER-SPOT 46 купить с доставкой в Москве
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Фильтр Hoya CENTER-SPOT 46

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Фильтр Hoya CENTER-SPOT 46 - фото 1
Фильтр Hoya CENTER-SPOT 46 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтры эффектов
  • Фильтр Hoya CENTER-SPOT 46 - фото 1
  • Фильтр Hoya CENTER-SPOT 46 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361894
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
46
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
смягчающий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр Hoya CENTER-SPOT 46

HOYA Center-Spot - смягчающий фильтр, с помощью которого можно получить очень интересный спецэффект на фотографии: края кадра становятся смягченными и слегка размытыми, в то время, как центральная часть кадра остается резкой, как если бы Вы снимали без фильтра. Данный фильтр будет полезен в первую очередь в портретной съемке или в любых других художественных замыслах, особенно когда нужно выделить главный объект по центру кадра. Максимально мягкий эффект доступен только при фотографировании на открытых диафрагмах. Чем сильней закрыта диафрагма, тем сильней заметен переход от стекла к пустой центральной области. При съемке с фильтром Center-Spot нормальная работа системы автофокусировки доступна только при использовании центральных точек фокусировки.

Отзывы о товаре Фильтр Hoya CENTER-SPOT 46




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Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
46
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
смягчающий
Страна производитель
Китай
Описание
HOYA Center-Spot - смягчающий фильтр, с помощью которого можно получить очень интересный спецэффект на фотографии: края кадра становятся смягченными и слегка размытыми, в то время, как центральная часть кадра остается резкой, как если бы Вы снимали без фильтра. Данный фильтр будет полезен в первую очередь в портретной съемке или в любых других художественных замыслах, особенно когда нужно выделить главный объект по центру кадра. Максимально мягкий эффект доступен только при фотографировании на открытых диафрагмах. Чем сильней закрыта диафрагма, тем сильней заметен переход от стекла к пустой центральной области. При съемке с фильтром Center-Spot нормальная работа системы автофокусировки доступна только при использовании центральных точек фокусировки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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