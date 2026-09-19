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Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 95 ММ. UV(0) купить с доставкой в Москве
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Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 95 ММ. UV(0)

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Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 95 ММ. UV(0) - фото 1
Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 95 ММ. UV(0) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр защитный
  • Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 95 ММ. UV(0) - фото 1
  • Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 95 ММ. UV(0) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361840
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтр защитный
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 95 ММ. UV(0)

Фильтр UV(0) HMC блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, повышая качество фотографий. Важный плюс фильтра - многослойное покрытие: мультипросветление, пропускающее 97% света. Мультипросветленное стекло фильтра усиливает пропускание света и устраняет отражения на поверхности фильтра, тем самым препятствуя появлению бликов и ореолов. Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и прочих неприятностей. Не влияет на цветовой баланс. Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива. При съемке ясным днем при ярком свете ультрафиолетовые лучи создают на фотографии пелену. Из-за нее изображение теряет четкость, искажается цветопередача. Особенно эффект ультрафиолета заметен на снимках в яркую солнечную погоду в горах или на море. Ультрафиолетовый фильтр UV блокирует практически весь спектр невидимых глазу ультрафиолетовых лучей, делает Вашу фотографию более резкой и контрастной, тем самым повышая качество снимка. Кроме этого ультрафиолетовые фильтры используются для постоянного ношения в качестве защиты объектива от пыли, грязи и механических повреждений. Гораздо дешевле заменить испорченный фильтр, чем покупать новый объектив.

Отзывы о товаре Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 95 ММ. UV(0)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтр защитный
Описание
Фильтр UV(0) HMC блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, повышая качество фотографий. Важный плюс фильтра - многослойное покрытие: мультипросветление, пропускающее 97% света. Мультипросветленное стекло фильтра усиливает пропускание света и устраняет отражения на поверхности фильтра, тем самым препятствуя появлению бликов и ореолов. Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и прочих неприятностей. Не влияет на цветовой баланс. Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива. При съемке ясным днем при ярком свете ультрафиолетовые лучи создают на фотографии пелену. Из-за нее изображение теряет четкость, искажается цветопередача. Особенно эффект ультрафиолета заметен на снимках в яркую солнечную погоду в горах или на море. Ультрафиолетовый фильтр UV блокирует практически весь спектр невидимых глазу ультрафиолетовых лучей, делает Вашу фотографию более резкой и контрастной, тем самым повышая качество снимка. Кроме этого ультрафиолетовые фильтры используются для постоянного ношения в качестве защиты объектива от пыли, грязи и механических повреждений. Гораздо дешевле заменить испорченный фильтр, чем покупать новый объектив.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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