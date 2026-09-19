Фильтр инфракрасный Hoya INFRARED 55
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Характеристики
Тип товара
Фильтры эффектов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361836
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
55
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
инфракрасный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Фильтр инфракрасный Hoya INFRARED 55
Традиционно инфракрасный фильтр используется с инфракрасной пленкой. Такая пленка чувствительна к инфракрасному излучению и другим лучам с более короткой длиной волны видимого спектра. Инфракрасный фильтр отфильтровывает все лучи кроме инфракрасных лучей. Фильтр используется в основном в криминалистике, медицине, биологии. В обычной фотографии тоже можно использовать магию инфракрасного фильтра - для изменения контраста и цветового эффекта.
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Бренд
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
55
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
инфракрасный
Страна производитель
Китай
Традиционно инфракрасный фильтр используется с инфракрасной пленкой. Такая пленка чувствительна к инфракрасному излучению и другим лучам с более короткой длиной волны видимого спектра. Инфракрасный фильтр отфильтровывает все лучи кроме инфракрасных лучей. Фильтр используется в основном в криминалистике, медицине, биологии. В обычной фотографии тоже можно использовать магию инфракрасного фильтра - для изменения контраста и цветового эффекта.
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
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