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Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361756
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плотность: 64х, 1.8 (6 ступеней), материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Фильтр Hoya ND64 PRO 62
Hoya ND64 PRO относится к фильтрам высокой плотности, которые обычно применяются для защиты от переэкспонирования в 2 ситуациях: когда требуется снять ярко освещенный объект с максимально открытой диафрагмой (для достижения малой глубины резкости) и когда нужно снимать днем с длительной выдержкой (в несколько секунд). Также может использоваться при видеосъемке в солнечный день, позволяет сохранять скорость затвора в пределах 1/60 - 1/125 с. Все фильтры серии ProND используют двухстороннее металлосодержащее покрытие ACCU-ND для равномерного снижения светопропускаемости и сохранения нейтрального цветового баланса, точности цветопередачи. Вы можете ставить фильтры различной плотности по ходу съемки - без необходимости заново корректировать баланс белого. Оправа фильтра выполнена из алюминия.
плотность: 64х, 1.8 (6 ступеней), материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Hoya ND64 PRO относится к фильтрам высокой плотности, которые обычно применяются для защиты от переэкспонирования в 2 ситуациях: когда требуется снять ярко освещенный объект с максимально открытой диафрагмой (для достижения малой глубины резкости) и когда нужно снимать днем с длительной выдержкой (в несколько секунд). Также может использоваться при видеосъемке в солнечный день, позволяет сохранять скорость затвора в пределах 1/60 - 1/125 с. Все фильтры серии ProND используют двухстороннее металлосодержащее покрытие ACCU-ND для равномерного снижения светопропускаемости и сохранения нейтрального цветового баланса, точности цветопередачи. Вы можете ставить фильтры различной плотности по ходу съемки - без необходимости заново корректировать баланс белого. Оправа фильтра выполнена из алюминия.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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