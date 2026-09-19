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Фильтр Hoya ND64 PRO 62 купить с доставкой в Москве
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Фильтр Hoya ND64 PRO 62

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Фильтр Hoya ND64 PRO 62 - фото 1
Фильтр Hoya ND64 PRO 62 - фото 2
Фильтр Hoya ND64 PRO 62 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
  • Фильтр Hoya ND64 PRO 62 - фото 1
  • Фильтр Hoya ND64 PRO 62 - фото 2
  • Фильтр Hoya ND64 PRO 62 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361756
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
62
Дополнительно
плотность: 64х, 1.8 (6 ступеней), материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр Hoya ND64 PRO 62

Hoya ND64 PRO относится к фильтрам высокой плотности, которые обычно применяются для защиты от переэкспонирования в 2 ситуациях: когда требуется снять ярко освещенный объект с максимально открытой диафрагмой (для достижения малой глубины резкости) и когда нужно снимать днем с длительной выдержкой (в несколько секунд). Также может использоваться при видеосъемке в солнечный день, позволяет сохранять скорость затвора в пределах 1/60 - 1/125 с. Все фильтры серии ProND используют двухстороннее металлосодержащее покрытие ACCU-ND для равномерного снижения светопропускаемости и сохранения нейтрального цветового баланса, точности цветопередачи. Вы можете ставить фильтры различной плотности по ходу съемки - без необходимости заново корректировать баланс белого. Оправа фильтра выполнена из алюминия.

Отзывы о товаре Фильтр Hoya ND64 PRO 62




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
62
Дополнительно
плотность: 64х, 1.8 (6 ступеней), материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Hoya ND64 PRO относится к фильтрам высокой плотности, которые обычно применяются для защиты от переэкспонирования в 2 ситуациях: когда требуется снять ярко освещенный объект с максимально открытой диафрагмой (для достижения малой глубины резкости) и когда нужно снимать днем с длительной выдержкой (в несколько секунд). Также может использоваться при видеосъемке в солнечный день, позволяет сохранять скорость затвора в пределах 1/60 - 1/125 с. Все фильтры серии ProND используют двухстороннее металлосодержащее покрытие ACCU-ND для равномерного снижения светопропускаемости и сохранения нейтрального цветового баланса, точности цветопередачи. Вы можете ставить фильтры различной плотности по ходу съемки - без необходимости заново корректировать баланс белого. Оправа фильтра выполнена из алюминия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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