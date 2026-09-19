Top.Mail.Ru
Фильтр Hoya NDX4 HALF 58 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фильтр Hoya NDX4 HALF 58

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фильтр Hoya NDX4 HALF 58 - фото 1
Фильтр Hoya NDX4 HALF 58 - фото 2
Фильтр Hoya NDX4 HALF 58 - фото 3
Фильтр Hoya NDX4 HALF 58 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
  • Фильтр Hoya NDX4 HALF 58 - фото 1
  • Фильтр Hoya NDX4 HALF 58 - фото 2
  • Фильтр Hoya NDX4 HALF 58 - фото 3
  • Фильтр Hoya NDX4 HALF 58 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361734
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
58
Дополнительно
материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр Hoya NDX4 HALF 58

Градиентный фильтр снижает светопропускаемость только для половины площади кадра (оправа фильтра позволяет свободно вращать его на объективе). Наиболее распространенный пример использования градиентных фильтров - пейзажная съемка. Ограничивая интенсивность светового потока только в верхней части кадра, можно избежать пересвеченного неба на снимках (в то же время остальная часть кадра не получается слишком темной). Фильтр HOYA NDX4 HALF ограничивает светопропускаемость на 2 ступени. Просветление отсутствует.

Отзывы о товаре Фильтр Hoya NDX4 HALF 58




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
58
Дополнительно
материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Градиентный фильтр снижает светопропускаемость только для половины площади кадра (оправа фильтра позволяет свободно вращать его на объективе). Наиболее распространенный пример использования градиентных фильтров - пейзажная съемка. Ограничивая интенсивность светового потока только в верхней части кадра, можно избежать пересвеченного неба на снимках (в то же время остальная часть кадра не получается слишком темной). Фильтр HOYA NDX4 HALF ограничивает светопропускаемость на 2 ступени. Просветление отсутствует.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр Hoya NDX4 HALF 58 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...