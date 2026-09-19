Фильтр ультрафиолетовый Hoya UV FUSION ONE 40.5
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Характеристики
Описание товара Фильтр ультрафиолетовый Hoya UV FUSION ONE 40.5
HOYA FUSION ONE объединяет в себе все ценные базовые характеристики, такие как многослойное покрытие, сверхвысокое пропускание света, высококачественное оптическое стекло и тонкую оправу, и в то же время включает в себя защиту от пятен и водоотталкивающее покрытие, чтобы соответствовать новым стандартам в индустрии фотографических оптических аксессуаров. Фильтры HOYA серии FUSION ONE производятся в Японии из высококачественного оптического стекла и рассчитаны на профессиональный сегмент фотографов. На фильтры нанесено 18-слойное мультипросветление, которое устраняет блики и обеспечивает максимальную степень светопропускания. Тонкая алюминиевая оправа снижает риск виньетирования при использовании с широкоугольной оптикой. Для обеспечения максимальной резкости само стекло фильтра установлено точно параллельно плоскости сенсора камеры. Ультрафиолетовые защитные фильтры служат для защиты передней линзы объектива, не влияя при этом на качество изображения. Фильтр защищает линзу от загрязнений, царапин и даже сильных ударов. Также он обладает дополнительной защитой от ультрафиолетового излучения, которое невидимо человеческим глазом, однако оказывает негативное влияние на изображение в виде появления дымки и падения чёткости (особенно это заметно при съёмке в горах и возле крупных водоёмов). Данная модель также обладает свойствами отсечения ультрафиолета высокой интенсивности, что благотворно сказывается на чёткости снимков и цветопередаче, особенно если снимать в горах или вблизи крупных водоёмов. Таким образом, фильтр не оказывает практически никакого негативного влияния на цветовой баланс, контрастность или чёткость изображения.
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