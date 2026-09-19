Фильтр ультрафиолетовый Hoya UV-IR HMC 82
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Характеристики
Описание товара Фильтр ультрафиолетовый Hoya UV-IR HMC 82
Фильтр HOYA UV-IR HMC защитит ваши снимки от воздействия невидимого ультрафиолетового и инфракрасного излучений, которые негативно влияют на качество фотографии, и стабильно пропускает только видимый спектр. Высококачественное стекло и многослойное просветление MultiCoating, состоящее из трех слоев с каждой стороны фильтра доводят уровень светопропускания до 97%. На внешнюю поверхность нанесен слой, отсекающий инфракрасные лучи, а на внутреннюю поверхность фильтра нанесен антиотражающий слой просветления для повышения светопропускаемости. Спектральные характеристики: UV отсечение на отрезке 390 нанометров, IR отсечение на отрезке 690 нанометров. Оправа светофильтра выполнена из алюминиевого сплава, что придает дополнительную защиту объективу. Благодаря более мягкой структуре металла, при ударе алюминиевые оправы светофильтров HOYA поглощают часть энергии за счет деформации. Фильтр HOYA UV-IR HMC будет полезен в первую очередь тем, кто любит снимать в инфракрасном спектре и для этого снял встроенный в камеру отсекающий инфракрасный фильтр, так как он мешает съемке в инфракрасном диапозоне, чрезмерно увеличивая время отработки экспозиции. К тому же светофильтр обеспечит ежедневную защиту от попадания грязи, пыли, капель воды и отпечатков пальцев на переднюю линзу объектива.
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