Штативная голова Gitzo GH3382QD быстросъемная, 3 серия
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Характеристики
Описание товара Штативная голова Gitzo GH3382QD быстросъемная, 3 серия
Как и другие шаровые головы Gitzo, GH3382QD - это идеально сбалансированная и универсальная штативная голова, спроектированная таким образом, чтобы обеспечивать предельную плавность и точность движений и надежную фиксацию. Шаровая голова GH3382QD Series 3 Center Ball Head - самая большая штативная голова в профессиональной линейке голов Gitzo. Она идеально работает со штативами Mountaineer серии 2 и 3 и большинством других штативов Gitzo серии 2 и выше. Она весит 770 граммов и надежно удерживает впечатляющую нагрузку в 20 кг. Голова GH3382QD имеет больший шар и быстросъемный адаптер в отличие от более компактных версий. Она обеспечивает устойчивую и комфортную работу с более массивным оборудованием. Она снабжена полезными функциями, включая фрикционный контроль, расположенный внутри фиксатора шара для точных настроек. Эта модель имеет независимый фиксатор панорамирования 360° и обеспечивает бескомпромиссную гладкость шара, так как она выполнена из высококачественной, высокоустойчивой стали и алюминиевых компонентов. Быстросъемная площадка в комплекте фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Шаровая голова GH1382TQD укомплектована короткой совместимой площадкой Arca-Swiss (GS5370SD), но также подходит для всех площадок Gitzo D-профиля и большинства площадок типа Arca-Swiss от других марок.
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