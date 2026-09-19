Top.Mail.Ru
Штативная голова Gitzo GH3382QD быстросъемная, 3 серия купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штативная голова Gitzo GH3382QD быстросъемная, 3 серия

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Штативная голова Gitzo GH3382QD быстросъемная, 3 серия - фото 1
Штативная голова Gitzo GH3382QD быстросъемная, 3 серия - фото 2
Штативная голова Gitzo GH3382QD быстросъемная, 3 серия - фото 3
Штативная голова Gitzo GH3382QD быстросъемная, 3 серия - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Штативная голова Gitzo GH3382QD быстросъемная, 3 серия - фото 1
  • Штативная голова Gitzo GH3382QD быстросъемная, 3 серия - фото 2
  • Штативная голова Gitzo GH3382QD быстросъемная, 3 серия - фото 3
  • Штативная голова Gitzo GH3382QD быстросъемная, 3 серия - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361475
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Головка штативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х9
Вес, г.
500

Описание товара Штативная голова Gitzo GH3382QD быстросъемная, 3 серия

Как и другие шаровые головы Gitzo, GH3382QD - это идеально сбалансированная и универсальная штативная голова, спроектированная таким образом, чтобы обеспечивать предельную плавность и точность движений и надежную фиксацию. Шаровая голова GH3382QD Series 3 Center Ball Head - самая большая штативная голова в профессиональной линейке голов Gitzo. Она идеально работает со штативами Mountaineer серии 2 и 3 и большинством других штативов Gitzo серии 2 и выше. Она весит 770 граммов и надежно удерживает впечатляющую нагрузку в 20 кг. Голова GH3382QD имеет больший шар и быстросъемный адаптер в отличие от более компактных версий. Она обеспечивает устойчивую и комфортную работу с более массивным оборудованием. Она снабжена полезными функциями, включая фрикционный контроль, расположенный внутри фиксатора шара для точных настроек. Эта модель имеет независимый фиксатор панорамирования 360° и обеспечивает бескомпромиссную гладкость шара, так как она выполнена из высококачественной, высокоустойчивой стали и алюминиевых компонентов. Быстросъемная площадка в комплекте фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Шаровая голова GH1382TQD укомплектована короткой совместимой площадкой Arca-Swiss (GS5370SD), но также подходит для всех площадок Gitzo D-профиля и большинства площадок типа Arca-Swiss от других марок.

Отзывы о товаре Штативная голова Gitzo GH3382QD быстросъемная, 3 серия




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Головка штативная
Страна производитель
Китай
Описание
Как и другие шаровые головы Gitzo, GH3382QD - это идеально сбалансированная и универсальная штативная голова, спроектированная таким образом, чтобы обеспечивать предельную плавность и точность движений и надежную фиксацию. Шаровая голова GH3382QD Series 3 Center Ball Head - самая большая штативная голова в профессиональной линейке голов Gitzo. Она идеально работает со штативами Mountaineer серии 2 и 3 и большинством других штативов Gitzo серии 2 и выше. Она весит 770 граммов и надежно удерживает впечатляющую нагрузку в 20 кг. Голова GH3382QD имеет больший шар и быстросъемный адаптер в отличие от более компактных версий. Она обеспечивает устойчивую и комфортную работу с более массивным оборудованием. Она снабжена полезными функциями, включая фрикционный контроль, расположенный внутри фиксатора шара для точных настроек. Эта модель имеет независимый фиксатор панорамирования 360° и обеспечивает бескомпромиссную гладкость шара, так как она выполнена из высококачественной, высокоустойчивой стали и алюминиевых компонентов. Быстросъемная площадка в комплекте фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Шаровая голова GH1382TQD укомплектована короткой совместимой площадкой Arca-Swiss (GS5370SD), но также подходит для всех площадок Gitzo D-профиля и большинства площадок типа Arca-Swiss от других марок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штативная голова Gitzo GH3382QD быстросъемная, 3 серия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...