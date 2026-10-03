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Адаптер Gitzo GS5000 3/8" на 1/4" купить с доставкой в Москве
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Адаптер Gitzo GS5000 3/8" на 1/4"

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Адаптер Gitzo GS5000 3/8&quot; на 1/4&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Назначение
для штатива
Материал
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
1 140 руб.  1 350 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 361473
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Адаптер Gitzo GS5000 3/8" на 1/4"
1 140 руб. -16%
1 350 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Адаптер
Назначение
для штатива
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
200

Описание товара Адаптер Gitzo GS5000 3/8" на 1/4"

Винтовой адаптер GS5000 1/4’-3/8 из нержавеющей стали — это незаменимый аксессуар для штатива, который может решить множество возникающих проблем. Например, он поможет трансформировать крепление быстросъемной площадки из 3/8 в 1/4 или установить голову с креплением 3/8 на крепление штатива 1/4.

Отзывы о товаре Адаптер Gitzo GS5000 3/8" на 1/4"




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Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Адаптер
Назначение
для штатива
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Винтовой адаптер GS5000 1/4’-3/8 из нержавеющей стали — это незаменимый аксессуар для штатива, который может решить множество возникающих проблем. Например, он поможет трансформировать крепление быстросъемной площадки из 3/8 в 1/4 или установить голову с креплением 3/8 на крепление штатива 1/4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Gitzo GS5000 3/8" на 1/4" – стоимость товара 1140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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