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Характеристики
Тип товара
Моноподы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361449
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Описание товара Монопод карбоновый Gitzo GM2542 2 серия, 4 секций
Монопод Gitzo GM2542 2 серии представляет собой тонкий ультралегкий монопод из карбона с четырьмя секциями, изготовленный максимально портативным и стабильным. Его штанги Carbon eXact максимизируют прочность, сохраняя вес абсолютно минимальным. GM2542 - это профессиональное решение, которое надежно удерживает внушительную нагрузку весом 30 кг, но весит всего 510 грамм. Система замков Gitzo G-Lock Ultra делает монопод еще прочнее, жестко соединяя секции ноги и защищая соединения от влаги и грязи. Монопод раскладывается до 164 см и имеет удобную двухстороннюю резьбу 1/4 и 3/8 для крепления различных типов камер, объективов и голов. Он складывается до 54 см и легко упаковывается в рюкзак или крепится на нем ремне, что удобно в дневных и ночных походах. База GM2542 имеет инновационную 50-миллиметровую резиновую ножку с поворотным шаровым соединением для плавного движения, что идеально подходит для съемки движущихся объектов. Она обеспечивает прочное основание и максимальную устойчивость на любой поверхности и может быть удалена при необходимости и заменена на дополнительные ножки или металлические шипы. Монопод также оснащен знаковой эргономичной текстурированной рукой Gitzo и съемным ремешком для запястья для дополнительной безопасности во время использования.
Монопод Gitzo GM2542 2 серии представляет собой тонкий ультралегкий монопод из карбона с четырьмя секциями, изготовленный максимально портативным и стабильным. Его штанги Carbon eXact максимизируют прочность, сохраняя вес абсолютно минимальным. GM2542 - это профессиональное решение, которое надежно удерживает внушительную нагрузку весом 30 кг, но весит всего 510 грамм. Система замков Gitzo G-Lock Ultra делает монопод еще прочнее, жестко соединяя секции ноги и защищая соединения от влаги и грязи. Монопод раскладывается до 164 см и имеет удобную двухстороннюю резьбу 1/4 и 3/8 для крепления различных типов камер, объективов и голов. Он складывается до 54 см и легко упаковывается в рюкзак или крепится на нем ремне, что удобно в дневных и ночных походах. База GM2542 имеет инновационную 50-миллиметровую резиновую ножку с поворотным шаровым соединением для плавного движения, что идеально подходит для съемки движущихся объектов. Она обеспечивает прочное основание и максимальную устойчивость на любой поверхности и может быть удалена при необходимости и заменена на дополнительные ножки или металлические шипы. Монопод также оснащен знаковой эргономичной текстурированной рукой Gitzo и съемным ремешком для запястья для дополнительной безопасности во время использования.
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