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Набор наконечников для снега Gitzo G1586B3 (3шт) купить с доставкой в Москве
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Набор наконечников для снега Gitzo G1586B3 (3шт)

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Набор наконечников для снега Gitzo G1586B3 (3шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор наконечников
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361443
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Набор наконечников
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Набор наконечников для снега Gitzo G1586B3 (3шт)

Комплект ножек для снежных условий Gitzo G1586B3 является аксессуаром для штативов Gitzo. Этот набор из 3 ножек станет неотъемлемой подмогой при съемке на местности в сложных условиях с помощью штативов Gitzo из алюминия и углепластика, которые не имеют резьбовых ножек. Эти ножки обеспечивают стабильную устойчивость в условиях снега, грязи, песка, на решетке и т. д. В комплекте 3 ножки общим весом 300 грамм.

Отзывы о товаре Набор наконечников для снега Gitzo G1586B3 (3шт)




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Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Набор наконечников
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект ножек для снежных условий Gitzo G1586B3 является аксессуаром для штативов Gitzo. Этот набор из 3 ножек станет неотъемлемой подмогой при съемке на местности в сложных условиях с помощью штативов Gitzo из алюминия и углепластика, которые не имеют резьбовых ножек. Эти ножки обеспечивают стабильную устойчивость в условиях снега, грязи, песка, на решетке и т. д. В комплекте 3 ножки общим весом 300 грамм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор наконечников для снега Gitzo G1586B3 (3шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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