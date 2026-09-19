Редукторная колонна Gitzo GS5313GS Systematic, 5 серия
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361437
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Колонна
Высота, см
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х11
Вес, кг.
2
Описание товара Редукторная колонна Gitzo GS5313GS Systematic, 5 серия
GS5313GS от Gitzo - это алюминиевая центральная колонна, предназначенная для использования со штативами Systematic 5 серии. Главной особенностью GS5313GS является редукторный механизм, который позволяет выполнять вертикальные регулировки с помощью рукоятки. Когда желаемая высота достигнута, пользователь может использовать центральную муфту, снабженную замком, чтобы зафиксировать колонну. Колонна имеет собственную высоту 18.5 дюйма, включающие 11.8 дюйма перемещения от максимальной высоты до минимальной высоты.
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GS5313GS от Gitzo - это алюминиевая центральная колонна, предназначенная для использования со штативами Systematic 5 серии. Главной особенностью GS5313GS является редукторный механизм, который позволяет выполнять вертикальные регулировки с помощью рукоятки. Когда желаемая высота достигнута, пользователь может использовать центральную муфту, снабженную замком, чтобы зафиксировать колонну. Колонна имеет собственную высоту 18.5 дюйма, включающие 11.8 дюйма перемещения от максимальной высоты до минимальной высоты.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
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