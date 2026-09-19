Top.Mail.Ru
Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 1
Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 2
Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 3
Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 4
Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 5
Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 6
Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 7
Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 1
  • Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 2
  • Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 3
  • Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 4
  • Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 5
  • Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 6
  • Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 7
  • Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361373
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Головка штативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х7
Вес, г.
500

Описание товара Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова

Gitzo празднует столетие выдающегося инновационного и технологического лидерства запуском новых штативных голов Fluid Gimbal в рамках серии запусков эксклюзивных продуктов, посвященных юбилею бренда. Новаторская голова Fluid Gimbal Head представляет собой гораздо больше, чем фотооборудование, выпущенное в честь праздника. С новой головой Fluid Gimbal Gitzo в очередной раз продемонстрировала репутацию бренда, который продолжает расширять границы, делая каждое движение точным и беспрепятственным, позволяя фотографам безупречно снимать фото и видео. Новая голова GHFG1 Fluid Gimbal Head идеально подходит для съемки дикой природы и наблюдения за птицами, особенно для далеких планов, потому что она гарантирует идеальный баланс даже при тяжелом оборудовании. Эта потрясающая новая голова отличается как современным дизайном, так и инновационными решениями. Четкие и гармонические линии, отличительный стиль Noir D?cor от Gitzo и до мелочей продуманные детали прекрасно сочетаются с передовым технологическим прорывом – жидкостным картриджем и системой жидкостного контроля – что делает эту голову идеальным союзом эстетической привлекательности и производительности. Технология жидкостного картриджа из мира видео впервые применяется к штативной голове с гиростабилизатором. Она поглощает вибрации и обеспечивает плавное движение во время наблюдения и съемки даже при очень больших объективах. В картридже Fluid Gimbal Head также имеется инновационная система жидкостного контроля, Whip-Pan, которая обеспечивает превосходное управление устройством с помощью высокоскоростных движений. Это устройство применяет автоматическое сцепление, исключая жидкостное вращение на панорамной оси головы и поддерживая плавность при низких скоростях вращения, как это обычно реализуется в видеоголовах. У пользователей есть полное управление движениями при съемке без риска вибраций. При высоких скоростях вращения, когда пришло время быстро переместить камеру, Whip-Pan мгновенно исключает жидкостную подвижность, что позволяет свободно перемещаться, не поднимая штатив с земли. Жидкостное вращение автоматически и мгновенно восстанавливается при уменьшении скорости вращения. Голова GHFG1 Fluid Gimbal Head специально разработана для штативов Gitzo Systematic и Mountaineer, отмеченных за их несравненную стабильность как наиболее надежную опору для безопасной съемки в самых суровых условиях и как самую прочную основу для широких, острожных движений, характерных в процессе наблюдения за птицами и для съемки дикой природы. Эта неотъемлемая часть штативного комплекта создает баланс в работе камеры и объектива. Горизонтальная и вертикальная балансировка позволяет достичь идеального равновесия, а благодаря жидкостному картриджу этого намного легче достичь, чем с любой другой головой, даже с тяжелым оборудованием. Благодаря эргономичным ручкам с покрытием soft-touch, встроенной быстросъемной основе типа Arca-Swiss, новой площадке Arca-Swiss с резиновыми захватами и съемной ручке панорамирования эта голова надежна и максимально удобна в работе. Крепкая, но легкая магниевая голова – результат комбинации горячего литья под высоким давлением с прочной, обтекаемой конструкцией.

Отзывы о товаре Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Головка штативная
Страна производитель
Китай
Описание
Gitzo празднует столетие выдающегося инновационного и технологического лидерства запуском новых штативных голов Fluid Gimbal в рамках серии запусков эксклюзивных продуктов, посвященных юбилею бренда. Новаторская голова Fluid Gimbal Head представляет собой гораздо больше, чем фотооборудование, выпущенное в честь праздника. С новой головой Fluid Gimbal Gitzo в очередной раз продемонстрировала репутацию бренда, который продолжает расширять границы, делая каждое движение точным и беспрепятственным, позволяя фотографам безупречно снимать фото и видео. Новая голова GHFG1 Fluid Gimbal Head идеально подходит для съемки дикой природы и наблюдения за птицами, особенно для далеких планов, потому что она гарантирует идеальный баланс даже при тяжелом оборудовании. Эта потрясающая новая голова отличается как современным дизайном, так и инновационными решениями. Четкие и гармонические линии, отличительный стиль Noir D?cor от Gitzo и до мелочей продуманные детали прекрасно сочетаются с передовым технологическим прорывом – жидкостным картриджем и системой жидкостного контроля – что делает эту голову идеальным союзом эстетической привлекательности и производительности. Технология жидкостного картриджа из мира видео впервые применяется к штативной голове с гиростабилизатором. Она поглощает вибрации и обеспечивает плавное движение во время наблюдения и съемки даже при очень больших объективах. В картридже Fluid Gimbal Head также имеется инновационная система жидкостного контроля, Whip-Pan, которая обеспечивает превосходное управление устройством с помощью высокоскоростных движений. Это устройство применяет автоматическое сцепление, исключая жидкостное вращение на панорамной оси головы и поддерживая плавность при низких скоростях вращения, как это обычно реализуется в видеоголовах. У пользователей есть полное управление движениями при съемке без риска вибраций. При высоких скоростях вращения, когда пришло время быстро переместить камеру, Whip-Pan мгновенно исключает жидкостную подвижность, что позволяет свободно перемещаться, не поднимая штатив с земли. Жидкостное вращение автоматически и мгновенно восстанавливается при уменьшении скорости вращения. Голова GHFG1 Fluid Gimbal Head специально разработана для штативов Gitzo Systematic и Mountaineer, отмеченных за их несравненную стабильность как наиболее надежную опору для безопасной съемки в самых суровых условиях и как самую прочную основу для широких, острожных движений, характерных в процессе наблюдения за птицами и для съемки дикой природы. Эта неотъемлемая часть штативного комплекта создает баланс в работе камеры и объектива. Горизонтальная и вертикальная балансировка позволяет достичь идеального равновесия, а благодаря жидкостному картриджу этого намного легче достичь, чем с любой другой головой, даже с тяжелым оборудованием. Благодаря эргономичным ручкам с покрытием soft-touch, встроенной быстросъемной основе типа Arca-Swiss, новой площадке Arca-Swiss с резиновыми захватами и съемной ручке панорамирования эта голова надежна и максимально удобна в работе. Крепкая, но легкая магниевая голова – результат комбинации горячего литья под высоким давлением с прочной, обтекаемой конструкцией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...