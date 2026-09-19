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Flama FL-320EX рассеиватель для вспышки Canon 320EX купить с доставкой в Москве
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Flama FL-320EX рассеиватель для вспышки Canon 320EX

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Flama FL-320EX рассеиватель для вспышки Canon 320EX - фото 1
Flama FL-320EX рассеиватель для вспышки Canon 320EX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
  • Flama FL-320EX рассеиватель для вспышки Canon 320EX - фото 1
  • Flama FL-320EX рассеиватель для вспышки Canon 320EX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361349
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
200

Описание товара Flama FL-320EX рассеиватель для вспышки Canon 320EX

Рассеиватель Flama Flash Diffuser Cloud FL-320EX предназначен для использования со вспышкой Canon 320EX.

Отзывы о товаре Flama FL-320EX рассеиватель для вспышки Canon 320EX




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Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Описание
Рассеиватель Flama Flash Diffuser Cloud FL-320EX предназначен для использования со вспышкой Canon 320EX.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Flama FL-320EX рассеиватель для вспышки Canon 320EX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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