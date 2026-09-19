Flama FL-PDK01 портретная тарелка 34 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361337
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ширина, см
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х10
Вес, г.
200
Описание товара Flama FL-PDK01 портретная тарелка 34 см
Раскладная портретная тарелка Flama FL-PDK01 предназначена для использования с накамерными вспышками при портретной съемке. Портретная тарелка состоит из рефлектора (отражающий элемент) и центрального дефлектора , который возвращает часть отраженного света обратно в тарелку. Это позволяет получить в меру жесткий, объемный свет, применяемый в портретных бьюти и фешн съемках.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Раскладная портретная тарелка Flama FL-PDK01 предназначена для использования с накамерными вспышками при портретной съемке. Портретная тарелка состоит из рефлектора (отражающий элемент) и центрального дефлектора , который возвращает часть отраженного света обратно в тарелку. Это позволяет получить в меру жесткий, объемный свет, применяемый в портретных бьюти и фешн съемках.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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