Бленда Flama резиновая ф 62 mm
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бленда
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361275
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бленда
Диаметр объектива
62
Материал
резина
Совместимость
универсальная
Форма
цилиндрическая, конусовидная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Бленда Flama резиновая ф 62 mm
Бленда способна защитить линзы от нежелательных отпечатков пальцев или повреждения передней линзы объектива. на уберегает от случайных прикосновений и царапин, т.к. при использовании бленды надо очень постараться, чтобы достать до передней линзы.
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Бренд
Тип товара
Бленда
Диаметр объектива
62
Материал
резина
Совместимость
универсальная
Форма
цилиндрическая, конусовидная
Страна производитель
Китай
Бленда способна защитить линзы от нежелательных отпечатков пальцев или повреждения передней линзы объектива. на уберегает от случайных прикосновений и царапин, т.к. при использовании бленды надо очень постараться, чтобы достать до передней линзы.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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