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Крышка Flama FL-LBCS задняя для объективов Sony купить с доставкой в Москве
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Крышка Flama FL-LBCS задняя для объективов Sony

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Крышка Flama FL-LBCS задняя для объективов Sony - фото 1
Крышка Flama FL-LBCS задняя для объективов Sony - фото 2
Крышка Flama FL-LBCS задняя для объективов Sony - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крышка для объектива
  • Крышка Flama FL-LBCS задняя для объективов Sony - фото 1
  • Крышка Flama FL-LBCS задняя для объективов Sony - фото 2
  • Крышка Flama FL-LBCS задняя для объективов Sony - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361244
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Крышка для объектива
Высота, см
1
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Крышка Flama FL-LBCS задняя для объективов Sony

Flama FL-LBCS - это крышка-заглушка для задней части объектива, которая позволяет надежно защитить и предохранить линзу объектива от пыли, царапин, ударов и других механических повреждений. Flama FL-LBCS - универсальная крышка, совместима со всеми моделями объективов Sony

Отзывы о товаре Крышка Flama FL-LBCS задняя для объективов Sony




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Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Крышка для объектива
Высота, см
1
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Flama FL-LBCS - это крышка-заглушка для задней части объектива, которая позволяет надежно защитить и предохранить линзу объектива от пыли, царапин, ударов и других механических повреждений. Flama FL-LBCS - универсальная крышка, совместима со всеми моделями объективов Sony
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крышка Flama FL-LBCS задняя для объективов Sony - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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