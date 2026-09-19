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Крышка Flama T77F для объектива 77 mm купить с доставкой в Москве
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Крышка Flama T77F для объектива 77 mm

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Крышка Flama T77F для объектива 77 mm - фото 1
Крышка Flama T77F для объектива 77 mm - фото 2
Крышка Flama T77F для объектива 77 mm - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крышка для объектива
  • Крышка Flama T77F для объектива 77 mm - фото 1
  • Крышка Flama T77F для объектива 77 mm - фото 2
  • Крышка Flama T77F для объектива 77 mm - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361234
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Крышка для объектива
Ширина, см
7.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Крышка Flama T77F для объектива 77 mm

Простая в использовании крышка для линз объектива Flama защищает линзу от царапин, загрязнения, водных капель и отпечатков пальцев. Особый эргономичный дизайн позволяет удобно пользоваться крышкой даже в случае, когда на объектив надета бленда. Вне зависимости от строения и размеров кисти руки фотографа, крышку легко можно надевать и снимать с объектива, не испытывая дискомфорта.

Отзывы о товаре Крышка Flama T77F для объектива 77 mm




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Крышка для объектива
Ширина, см
7.7
Страна производитель
Китай
Описание
Простая в использовании крышка для линз объектива Flama защищает линзу от царапин, загрязнения, водных капель и отпечатков пальцев. Особый эргономичный дизайн позволяет удобно пользоваться крышкой даже в случае, когда на объектив надета бленда. Вне зависимости от строения и размеров кисти руки фотографа, крышку легко можно надевать и снимать с объектива, не испытывая дискомфорта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крышка Flama T77F для объектива 77 mm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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