Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 360883
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Полуавтоматическая мороженица Kitfort КТ-1809 поможет приготовить вам настоящее мороженое из натуральных продуктов, а также сорбет, джелато и замороженный йогурт. Приготовление домашних десертов не требует ваших усилий! Предварительно заморозьте чашу, приготовьте смесь, соберите мороженицу и наполните её готовой смесью, запускайте приготовление мороженого! Вашего участия больше не требуется. На панели управления вы можете выбрать время приготовления с помощью таймера на 45 минут. Конструкция мороженицы полностью разборная. Её легко мыть и собирать. Мороженица имеет стильный металлический корпус. Она отлично впишется в интерьер вашей кухни!
Полуавтоматическая мороженица Kitfort КТ-1809 поможет приготовить вам настоящее мороженое из натуральных продуктов, а также сорбет, джелато и замороженный йогурт. Приготовление домашних десертов не требует ваших усилий! Предварительно заморозьте чашу, приготовьте смесь, соберите мороженицу и наполните её готовой смесью, запускайте приготовление мороженого! Вашего участия больше не требуется. На панели управления вы можете выбрать время приготовления с помощью таймера на 45 минут. Конструкция мороженицы полностью разборная. Её легко мыть и собирать. Мороженица имеет стильный металлический корпус. Она отлично впишется в интерьер вашей кухни!
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