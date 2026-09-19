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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 360069
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Описание товара Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный
Лабораторный микроскоп (тринокулярный ахромат) Levenhuk MED 10T с ахроматической оптикой и тринокулярной насадкой разработан специально для профессиональных микроисследований. Его можно использовать в биохимии, медицине, классической биологии и других областях науки. Микроскоп позволяет изучать образцы на увеличении от 40 до 1000 крат. Он станет отличным дополнением к арсеналу оптической техники кафедры вуза, исследовательской лаборатории или медицинского кабинета. Благодаря тринокулярной насадке можно одновременно вести визуальные наблюдения обоими глазами и выводить картинку с объектива на внешний экран при помощи цифровой камеры (камера не включена в комплект поставки). Насадку можно поворачивать вокруг своей оси на 360°, визуальный блок отклонен на 30°. Подобная конструкция насадки удобна, если образец должны наблюдать несколько исследователей.
Лабораторный микроскоп (тринокулярный ахромат) Levenhuk MED 10T с ахроматической оптикой и тринокулярной насадкой разработан специально для профессиональных микроисследований. Его можно использовать в биохимии, медицине, классической биологии и других областях науки. Микроскоп позволяет изучать образцы на увеличении от 40 до 1000 крат. Он станет отличным дополнением к арсеналу оптической техники кафедры вуза, исследовательской лаборатории или медицинского кабинета. Благодаря тринокулярной насадке можно одновременно вести визуальные наблюдения обоими глазами и выводить картинку с объектива на внешний экран при помощи цифровой камеры (камера не включена в комплект поставки). Насадку можно поворачивать вокруг своей оси на 360°, визуальный блок отклонен на 30°. Подобная конструкция насадки удобна, если образец должны наблюдать несколько исследователей.
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