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Характеристики
Тип товара
Объектив для микроскопа
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 360034
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Материал линз: оптическое стекло / Материал корпуса: медь / Оптическая конструкция: планахромат / Увеличение, крат: 100 / Апертура: 1,25 / Рабочее расстояние, мм: 0,25 / Парфокальное расстояние, мм: 180 / Толщина совместимого покровного стекла, мм: 0,17 / Длина совместимого тубуса, мм: бесконечность / Тип резьбы: WJ 4/5*1/36 / Пружинящая оправа: есть / Масляная иммерсия: есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х4х4
Вес, г.
82
Описание товара Объектив планахроматический Levenhuk MED 10x/беск
Планахроматический объектив Levenhuk MED 10x/беск – аксессуар для микроскопов, длина тубуса которых скорректирована на бесконечность. Подобные микроскопы широко применяются в лабораториях, так как позволяют свободно использовать дополнительные исследовательские инструменты – поляризаторы, фазово-контрастные устройства и другие. В объективе используется планахроматическая оптика из стекла, которая убирает искажения, делает поле зрения практически идеально плоским и значительно повышает контрастность и четкость изображения. Увеличение составляет 10 крат. Корпус – металлический. Комплектация: Объектив, пластиковый футляр.
Материал линз: оптическое стекло / Материал корпуса: медь / Оптическая конструкция: планахромат / Увеличение, крат: 100 / Апертура: 1,25 / Рабочее расстояние, мм: 0,25 / Парфокальное расстояние, мм: 180 / Толщина совместимого покровного стекла, мм: 0,17 / Длина совместимого тубуса, мм: бесконечность / Тип резьбы: WJ 4/5*1/36 / Пружинящая оправа: есть / Масляная иммерсия: есть
Страна производитель
Китай
Описание
Планахроматический объектив Levenhuk MED 10x/беск – аксессуар для микроскопов, длина тубуса которых скорректирована на бесконечность. Подобные микроскопы широко применяются в лабораториях, так как позволяют свободно использовать дополнительные исследовательские инструменты – поляризаторы, фазово-контрастные устройства и другие. В объективе используется планахроматическая оптика из стекла, которая убирает искажения, делает поле зрения практически идеально плоским и значительно повышает контрастность и четкость изображения. Увеличение составляет 10 крат. Корпус – металлический. Комплектация: Объектив, пластиковый футляр.
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