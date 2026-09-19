Top.Mail.Ru
Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-300X169 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-300X169

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-300X169 - фото 1
Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-300X169 - фото 2
Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-300X169 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-300X169 - фото 1
  • Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-300X169 - фото 2
  • Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-300X169 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
24 150 руб.  31 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358604
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3х0.15х0.15
Вес, кг.
36

Описание товара Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-300X169

Натяжной экран на фиксированной раме, что обеспечивает идеально ровную поверхность для получения превосходной картинки при просмотре видео. Идеально подходит для короткофокусных проекторов.

Отзывы о товаре Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-300X169




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Описание
Натяжной экран на фиксированной раме, что обеспечивает идеально ровную поверхность для получения превосходной картинки при просмотре видео. Идеально подходит для короткофокусных проекторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-300X169 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...