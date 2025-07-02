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Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный купить с доставкой в Москве
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Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный

12 Отзывы
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Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 1
Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 2
Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 3
Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 4
Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 5
Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 6
Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 7
Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 8
Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 9
Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
  • Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 1
  • Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 2
  • Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 3
  • Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 4
  • Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 5
  • Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 6
  • Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 7
  • Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 8
  • Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 9
  • Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358131
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Характеристики

Бренд
XP-PEN
Тип товара
Графические планшеты
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
100

Описание товара Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный

Графический планшет-монитор XP-PEN Artist 12 PRO предназначен для моделирования, архитектурного дизайна, рисования и других творческих процессов. В планшете реализована технология полной ламинации с органичным сочетанием стекла и экрана, что создает комфортные рабочие условия без бликов. Экран с диагональю 11.6 дюймов, разрешением FullHD и углами обзора 178 градусов обеспечивает детализированное изображение с реалистичной цветопередачей. Графический планшет XP-PEN Artist 12 PRO поставляется с пером, которое благодаря 8192 уровням чувствительности к нажатиям гарантирует максимальную точность управления и производительность творческого процесса. Поддержка функции наклона пера позволяет быстро и легко реагировать на движения руки. Устройство также оснащено 8 программируемыми кнопками быстрого доступа и предлагает множество вариантов настройки. Универсальный кабель 3 в 1 способствует удобному подключению интерактивного планшета-монитора.

Отзывы о товаре Графический планшет XP-Pen Artist 12 Pro черный

Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный планшет с его помощью можно творить или играть в OSU
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Это у меня не первый графический планшет, были другой фирмы. Этот удобнее, больше функций, вплоть до регулировки звука с планшета, удобный формат А4. Драйвера установились без проблем с сайта, указанного в инструкции. Инструкция есть на русском.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Алина Г.

Достоинства:


Комментарий:
супер, пришел быстро, качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Яна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный планшет. Легко подключается и калибруется. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2025
ирина а.

Достоинства:


Комментарий:
дочке 12 лет, очень просила планшет. на пробу взяли недорогой. отличный планшет уже три дня пользуемся , нареканий нет. Ребёнок сам разобрался как включить и как работать
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный планшет для начала изучения, подключился без проблем, драйверы не понадобилось устанавливать\n\nкнопки слева повторяют кнопки мыши и часть клавиатуры.\n\nПоставили программу Realistic Paint - с ней планшет работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный девайс. Пока недостатков не нашёл. Соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая еще не открывала взяла его в подарок
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Инна З.

Достоинства:


Комментарий:
Планшет удобен в использовании, взял его как первый.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Tamar H.

Достоинства:


Комментарий:
Подарила ребенку 11 лет.Рисует, создает анимацию — доволен. Осваивает планшет. Пока все нравится
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Frank T.

Достоинства:


Комментарий:
Планшет удобен в использовании, взял его как первый.



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Характеристики
Бренд
XP-PEN
Тип товара
Графические планшеты
Описание
Графический планшет-монитор XP-PEN Artist 12 PRO предназначен для моделирования, архитектурного дизайна, рисования и других творческих процессов. В планшете реализована технология полной ламинации с органичным сочетанием стекла и экрана, что создает комфортные рабочие условия без бликов. Экран с диагональю 11.6 дюймов, разрешением FullHD и углами обзора 178 градусов обеспечивает детализированное изображение с реалистичной цветопередачей. Графический планшет XP-PEN Artist 12 PRO поставляется с пером, которое благодаря 8192 уровням чувствительности к нажатиям гарантирует максимальную точность управления и производительность творческого процесса. Поддержка функции наклона пера позволяет быстро и легко реагировать на движения руки. Устройство также оснащено 8 программируемыми кнопками быстрого доступа и предлагает множество вариантов настройки. Универсальный кабель 3 в 1 способствует удобному подключению интерактивного планшета-монитора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный планшет с его помощью можно творить или играть в OSU
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Это у меня не первый графический планшет, были другой фирмы. Этот удобнее, больше функций, вплоть до регулировки звука с планшета, удобный формат А4. Драйвера установились без проблем с сайта, указанного в инструкции. Инструкция есть на русском.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Алина Г.

Достоинства:


Комментарий:
супер, пришел быстро, качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Яна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный планшет. Легко подключается и калибруется. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2025
ирина а.

Достоинства:


Комментарий:
дочке 12 лет, очень просила планшет. на пробу взяли недорогой. отличный планшет уже три дня пользуемся , нареканий нет. Ребёнок сам разобрался как включить и как работать
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный планшет для начала изучения, подключился без проблем, драйверы не понадобилось устанавливать\n\nкнопки слева повторяют кнопки мыши и часть клавиатуры.\n\nПоставили программу Realistic Paint - с ней планшет работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный девайс. Пока недостатков не нашёл. Соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая еще не открывала взяла его в подарок
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Инна З.

Достоинства:


Комментарий:
Планшет удобен в использовании, взял его как первый.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Tamar H.

Достоинства:


Комментарий:
Подарила ребенку 11 лет.Рисует, создает анимацию — доволен. Осваивает планшет. Пока все нравится
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Frank T.

Достоинства:


Комментарий:
Планшет удобен в использовании, взял его как первый.


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