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Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный купить с доставкой в Москве
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Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный

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Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 1
Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 2
Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 3
Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 4
Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 5
Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 6
Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 7
Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 8
Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 9
Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
  • Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 1
  • Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 2
  • Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 3
  • Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 4
  • Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 5
  • Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 6
  • Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 7
  • Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 8
  • Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 9
  • Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358130
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Характеристики

Бренд
XP-PEN
Тип товара
Графические планшеты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
990

Описание товара Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный

Очень удобный графический планшет XP-PEN Artist 22R PRO непременно пригодится художникам, конструкторам, дизайнерам, специалистам в области построения сложных текстур, графиков, в том числе, в различных форматах. Высокотехнологичный дисплей диагональю 21, 5 дюйма и с разрешением 1920х1080 точек позволяет добиться превосходного качества рисунков, а возможность регулировать подсветку улучшает условия использования. В невероятно простом в управлении графическом планшете XP-PEN Artist 22R PRO точность нанесения линии составляет +/- 0, 01 мм. Это позволит рисовать шикарные абстракции, картинки, рисунки на свободную тему и создавать более сложные миниатюры. Также пользователь непременно оценит возможность применения горячих клавиш и наличие интерфейсных разъемов USB Type C, HDMI, VGA для подключения к периферийным устройствам.

Отзывы о товаре Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
XP-PEN
Тип товара
Графические планшеты
Страна производитель
Китай
Описание
Очень удобный графический планшет XP-PEN Artist 22R PRO непременно пригодится художникам, конструкторам, дизайнерам, специалистам в области построения сложных текстур, графиков, в том числе, в различных форматах. Высокотехнологичный дисплей диагональю 21, 5 дюйма и с разрешением 1920х1080 точек позволяет добиться превосходного качества рисунков, а возможность регулировать подсветку улучшает условия использования. В невероятно простом в управлении графическом планшете XP-PEN Artist 22R PRO точность нанесения линии составляет +/- 0, 01 мм. Это позволит рисовать шикарные абстракции, картинки, рисунки на свободную тему и создавать более сложные миниатюры. Также пользователь непременно оценит возможность применения горячих клавиш и наличие интерфейсных разъемов USB Type C, HDMI, VGA для подключения к периферийным устройствам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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