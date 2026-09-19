Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный
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Характеристики
Описание товара Графический планшет XP-Pen Artist 22R Pro черный
Очень удобный графический планшет XP-PEN Artist 22R PRO непременно пригодится художникам, конструкторам, дизайнерам, специалистам в области построения сложных текстур, графиков, в том числе, в различных форматах. Высокотехнологичный дисплей диагональю 21, 5 дюйма и с разрешением 1920х1080 точек позволяет добиться превосходного качества рисунков, а возможность регулировать подсветку улучшает условия использования. В невероятно простом в управлении графическом планшете XP-PEN Artist 22R PRO точность нанесения линии составляет +/- 0, 01 мм. Это позволит рисовать шикарные абстракции, картинки, рисунки на свободную тему и создавать более сложные миниатюры. Также пользователь непременно оценит возможность применения горячих клавиш и наличие интерфейсных разъемов USB Type C, HDMI, VGA для подключения к периферийным устройствам.
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