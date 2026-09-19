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Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый купить с доставкой в Москве
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Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый

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Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 1
Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 2
Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 3
Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 4
Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 5
Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 6
Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 7
Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 8
Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 9
Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 10
Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB
Цвет корпуса
серебро
  • Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 1
  • Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 2
  • Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 3
  • Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 4
  • Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 5
  • Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 6
  • Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 7
  • Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 8
  • Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 9
  • Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 10
  • Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357953
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB
Цвет корпуса
серебро
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
14.1
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х3
Вес, г.
300

Описание товара Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый

Привод внеш. DVD-RW Hitachi-LG [GP57ES40] представлен в компактном серебристом дизайне. Такое выносное устройство станет полезным дополнением для вашего ноутбука или ПК, если привод сломался или не был предусмотрен комплектацией. Для работы используется привычный стандарт USB 2.0.Оборудование DVD-RW Hitachi-LG [GP57ES40] с буфером 0.75 Мб успешно воспроизводит CD- и DVD-диски. Чтение данных осуществляется со скоростью, достигающей 8x и 24x при работе с DVD- и CD-носителями. Также вы можете записывать важные данные на различные типы дисков. При этом скорость записи будет достигать 5x при работе с дисками DVD-RAM, и даже 24x при использовании носителей CD-R

Отзывы о товаре Привод DVD-RW LG GP57ES40 серебристый




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB
Цвет корпуса
серебро
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Развернуть
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа CD
140
Время доступа DVD
160
Ширина, см
14.1
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Описание
Привод внеш. DVD-RW Hitachi-LG [GP57ES40] представлен в компактном серебристом дизайне. Такое выносное устройство станет полезным дополнением для вашего ноутбука или ПК, если привод сломался или не был предусмотрен комплектацией. Для работы используется привычный стандарт USB 2.0.Оборудование DVD-RW Hitachi-LG [GP57ES40] с буфером 0.75 Мб успешно воспроизводит CD- и DVD-диски. Чтение данных осуществляется со скоростью, достигающей 8x и 24x при работе с DVD- и CD-носителями. Также вы можете записывать важные данные на различные типы дисков. При этом скорость записи будет достигать 5x при работе с дисками DVD-RAM, и даже 24x при использовании носителей CD-R
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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