Надувной матрас Intex 152x203x25cm 64103
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Матрас надувной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%2 560 руб. 3 588 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 357715
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
36х30х11
Вес, кг.
3.9
Описание товара Надувной матрас Intex 152x203x25cm 64103
Надувной матрас серии Dura Beam изготовлен по технологии Fiber-Tech. Внутренние перегородки сделаны из множества полиэфирных волокон, за счет чего он становится намного прочнее и легче. Благодаря новой технологии практически исключен разрыв внутренних перегородок, значительно выросла надежность и долговечность изделия. Флокированное покрытие матраса не даёт соскальзывать белью, и в то же время легко чистится.
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Надувной матрас серии Dura Beam изготовлен по технологии Fiber-Tech. Внутренние перегородки сделаны из множества полиэфирных волокон, за счет чего он становится намного прочнее и легче. Благодаря новой технологии практически исключен разрыв внутренних перегородок, значительно выросла надежность и долговечность изделия. Флокированное покрытие матраса не даёт соскальзывать белью, и в то же время легко чистится.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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