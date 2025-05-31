Top.Mail.Ru
Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759

23 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759 - фото 1
Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759 - фото 2
Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759 - фото 3
Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кровать надувная
  • Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759 - фото 1
  • Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759 - фото 2
  • Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759 - фото 3
  • Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 760 руб.  3 364 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357711
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Кровать надувная
Особенности
максимальная нагрузка - 273 кг
Размер
152x203x25 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х31х11
Вес, кг.
4.17

Описание товара Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759

Надувной матрас серии Classic Downy Airbed Dura-Beam изготовлен по технологии Fiber-Tech. Внутренние перегородки сделаны из множества полиэфирных волокон, за счет чего он становится намного прочнее и легче. Благодаря новой технологии практически исключен разрыв внутренних перегородок, значительно выросла надежность и долговечность изделия. Флокированное покрытие матраса не даёт соскальзывать белью, и в то же время легко чистится. Клапан 2-в-1. Накачать матрас можно любым механическим или электрическим насосом Intex. В комплект входит самоклеящаяся заплатка.

Отзывы о товаре Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Петр К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично накачал проверил пока что стоит накачен посмотрим на сколько будет держать отпишусь
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Кручко С.

Достоинства:


Комментарий:
Матрас зачётный.Всем кто купит приятных снов.Полтора года назад покупал. Живет.Купил второй в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая качество хорошее за ночь не спустил
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
матрас отличный мне понравился продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Макс С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на уровне, бренд давно на рынке и хорошо известен.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
матрас отличный! сплю как на перенести!
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
удобный. за ночь не спускает
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Надежда Г.

Достоинства:


Комментарий:
матрас не плохой,но конечно спускает немного
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Аграфена В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший матрас. Пришёл целый
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Дмитрий с.

Достоинства:


Комментарий:
Держит хорошо, довольно плотный. Но пользовались всего пару раз. как в долгосрочной перспективе не могу сказать.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
покупали на подарок Очень довольна
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
Каждые два дня откачивали. Положили на ламинат ужасный скрип потом догадались постелить вниз плед и скрип пропал
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Ирина Е.

Достоинства:


Комментарий:
И в воде и на берегу удобно отдыхать!
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, матрас ещё не проверили. Ночь простоял, все в порядке не сдувает.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Диана К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный матрас,очень большой можно спать в троем
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
Сдувается, после нескольких использоааний. Жаль
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Коробка была потрепана, матрас забрала на свой страх и риск) Ночь продержался, ни где не сдувает, размер соответствует. Всё замечательно. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Виолетта К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший матрас, немножко подсдувается, но в целом ок. Неделю спали в новой квартире, пару раз подкачивали. Первое время не привычно спине, но потом адаптируешься. НО он очень громкий - шуршит при поворотах, это минус
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший матрас. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился хорошо упа
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Михаил Н.

Достоинства:


Комментарий:
Спали в двоем три дня без подкачки
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
10/10. Матрас супер. Конечно оригинальный заводской INTEX. Простоял сутки и не спускает. Протестировано) Спасибо поставщику. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Михаил Т.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену отличный матрас



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Кровать надувная
Особенности
максимальная нагрузка - 273 кг
Размер
152x203x25 см
Страна производитель
Китай
Описание
Надувной матрас серии Classic Downy Airbed Dura-Beam изготовлен по технологии Fiber-Tech. Внутренние перегородки сделаны из множества полиэфирных волокон, за счет чего он становится намного прочнее и легче. Благодаря новой технологии практически исключен разрыв внутренних перегородок, значительно выросла надежность и долговечность изделия. Флокированное покрытие матраса не даёт соскальзывать белью, и в то же время легко чистится. Клапан 2-в-1. Накачать матрас можно любым механическим или электрическим насосом Intex. В комплект входит самоклеящаяся заплатка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Петр К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично накачал проверил пока что стоит накачен посмотрим на сколько будет держать отпишусь
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Кручко С.

Достоинства:


Комментарий:
Матрас зачётный.Всем кто купит приятных снов.Полтора года назад покупал. Живет.Купил второй в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая качество хорошее за ночь не спустил
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
матрас отличный мне понравился продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Макс С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на уровне, бренд давно на рынке и хорошо известен.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
матрас отличный! сплю как на перенести!
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
удобный. за ночь не спускает
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Надежда Г.

Достоинства:


Комментарий:
матрас не плохой,но конечно спускает немного
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Аграфена В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший матрас. Пришёл целый
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Дмитрий с.

Достоинства:


Комментарий:
Держит хорошо, довольно плотный. Но пользовались всего пару раз. как в долгосрочной перспективе не могу сказать.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
покупали на подарок Очень довольна
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
Каждые два дня откачивали. Положили на ламинат ужасный скрип потом догадались постелить вниз плед и скрип пропал
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Ирина Е.

Достоинства:


Комментарий:
И в воде и на берегу удобно отдыхать!
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, матрас ещё не проверили. Ночь простоял, все в порядке не сдувает.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Диана К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный матрас,очень большой можно спать в троем
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
Сдувается, после нескольких использоааний. Жаль
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Коробка была потрепана, матрас забрала на свой страх и риск) Ночь продержался, ни где не сдувает, размер соответствует. Всё замечательно. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Виолетта К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший матрас, немножко подсдувается, но в целом ок. Неделю спали в новой квартире, пару раз подкачивали. Первое время не привычно спине, но потом адаптируешься. НО он очень громкий - шуршит при поворотах, это минус
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший матрас. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился хорошо упа
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Михаил Н.

Достоинства:


Комментарий:
Спали в двоем три дня без подкачки
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
10/10. Матрас супер. Конечно оригинальный заводской INTEX. Простоял сутки и не спускает. Протестировано) Спасибо поставщику. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Михаил Т.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену отличный матрас


Кровать Intex Queen 152x203x25cm 64759 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...