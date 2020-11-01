Радиатор масляный Ресанта ОМПТ-5Н

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Масляный радиатор
|Количество секций
|5
|Мощность обогрева
|1000 Вт
|Напряжение
|220 В
|Площадь обогрева
|10 кв.м
|Регулировка мощности
|есть
|Таймер
|нет
|Термостат
|есть
|Управление
|механическое
|Защита от мороза, отключение при перегреве
|есть
|Тип установки
|Напольный
|Вес, кг
|6,3
Похожие товары
Телефон для звонков в Москве
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв