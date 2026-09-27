Кулер Supermicro SNK-P0068AP4 2U Active LGA3647 140W
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 354258
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Кулер для процессора
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
54х42х35
Вес, г.
200
Описание товара Кулер Supermicro SNK-P0068AP4 2U Active LGA3647 140W
Кулер для процессора Supermicro SNK-P0068AP4 оснащен 2 тепловыми трубками, что способствует обеспечению полноценного и эффективного охлаждения соответствующего оборудования. Неоспоримым достоинством представленной модели является невысокий уровень шума, не превышающий показатель 52 дБ. Кулер для процессора Supermicro SNK-P0068AP4 выполнен на основе алюминия – износоустойчивого материала, который не подвержен преждевременному износу и появлению повреждений. Изделие совместимо с сокетами LGA 3647. Максимальная производительность устройства достигает 8400 об/мин, что является гарантом мгновенного отвода тепла.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Supermicro
Тип товара
Кулер для процессора
Страна производитель
США
Кулер для процессора Supermicro SNK-P0068AP4 оснащен 2 тепловыми трубками, что способствует обеспечению полноценного и эффективного охлаждения соответствующего оборудования. Неоспоримым достоинством представленной модели является невысокий уровень шума, не превышающий показатель 52 дБ. Кулер для процессора Supermicro SNK-P0068AP4 выполнен на основе алюминия – износоустойчивого материала, который не подвержен преждевременному износу и появлению повреждений. Изделие совместимо с сокетами LGA 3647. Максимальная производительность устройства достигает 8400 об/мин, что является гарантом мгновенного отвода тепла.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Кулер Supermicro SNK-P0068AP4 2U Active LGA3647 140W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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