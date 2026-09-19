Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350157
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х16х13
Вес, кг.
1
Описание товара Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129)
Omniliner 3D относится к категории профессиональных приборов. Этот лазерный нивелир займет достойное место в арсенале специалиста, работающего в сфере ремонта, дизайна, строительства. Благодаря модулю Bluetooth управлять лазерным нивелиром можно дистанционно, не отрываясь от работы и не привлекая напарника. С помощью бесплатного мобильного приложения Xliner Remote вы сможете на расстоянии настраивать необходимую комбинацию плоскостей, отслеживать степень заряда аккумулятора, включать импульсный режим.
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Omniliner 3D относится к категории профессиональных приборов. Этот лазерный нивелир займет достойное место в арсенале специалиста, работающего в сфере ремонта, дизайна, строительства. Благодаря модулю Bluetooth управлять лазерным нивелиром можно дистанционно, не отрываясь от работы и не привлекая напарника. С помощью бесплатного мобильного приложения Xliner Remote вы сможете на расстоянии настраивать необходимую комбинацию плоскостей, отслеживать степень заряда аккумулятора, включать импульсный режим.
Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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