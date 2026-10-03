Угломер Зубр 34294
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Характеристики
Тип товара
Угломер
Электронный
да
Материал корпуса
сталь
Измерение
угла
Уровень
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
В наличии
Код товара: 350096
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2 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Угломер
Электронный
да
Материал корпуса
сталь
Измерение
угла
Уровень
нет
Элементы питания:
CR2032
Длина, см
10
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х10х4
Вес, г.
216
Описание товара Угломер Зубр 34294
Многофункциональный электронный транспортир-угломер ЗУБР 34294 применяется для проведения точных измерительных работ. Поворотный механизм инструмента позволяет применять для замера различных углов и поверхностей. Транспортир прослужит долгое время, так как полностью выполнен из качественных материалов и не подвержен коррозии.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Угломер
Электронный
да
Материал корпуса
сталь
Измерение
угла
Уровень
нет
Элементы питания:
CR2032
Длина, см
10
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Многофункциональный электронный транспортир-угломер ЗУБР 34294 применяется для проведения точных измерительных работ. Поворотный механизм инструмента позволяет применять для замера различных углов и поверхностей. Транспортир прослужит долгое время, так как полностью выполнен из качественных материалов и не подвержен коррозии.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Угломер Зубр 34294 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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