Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал рукояти
двухкомпонентный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
В наличии
Код товара: 347843
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 040 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х12х2
Вес, г.
305
Описание товара Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14
Ножовка по дереву KRAFTOOL KATRAN FINE CUT CARPENTRY 14 TPI, 300мм 1-15181-30-14 благодаря особой геометрии и закалке зубьев обеспечивает высокое качество работы и длительное время сохраняет свои режущие свойства. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка надежно лежит в руке, тем самым гарантируя полный контроль над инструментом во время работы. Используется для распила заготовок различных форм из фанеры и ДСП. Дополнительные характеристики Шаг зубьев - 14 TPI; Длина полотна - 300 мм.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ножовки
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Ножовка по дереву KRAFTOOL KATRAN FINE CUT CARPENTRY 14 TPI, 300мм 1-15181-30-14 благодаря особой геометрии и закалке зубьев обеспечивает высокое качество работы и длительное время сохраняет свои режущие свойства. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка надежно лежит в руке, тем самым гарантируя полный контроль над инструментом во время работы. Используется для распила заготовок различных форм из фанеры и ДСП. Дополнительные характеристики Шаг зубьев - 14 TPI; Длина полотна - 300 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Доброго всем!, пилы весьма удобные и с отличным качеством изготовления пила отличная!
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - купить по цене 2040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14
Достоинства:
Комментарий:
Доброго всем!, пилы весьма удобные и с отличным качеством изготовления пила отличная!