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Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14

1 Отзывы
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Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 1
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 2
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 3
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 4
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 5
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 6
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 7
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 8
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 9
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 10
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 11
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 12
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 13
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 14
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 15
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 16
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 17
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 18
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 19
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 20
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 21
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 22
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 1
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 2
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 3
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 4
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 5
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 6
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 7
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 8
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 9
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 10
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 11
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 12
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 13
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 14
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 15
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 16
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 17
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 18
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 19
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 20
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 21
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 22
  • Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347843
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14
2 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Ножовки
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х12х2
Вес, г.
305

Описание товара Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14

Ножовка по дереву KRAFTOOL KATRAN FINE CUT CARPENTRY 14 TPI, 300мм 1-15181-30-14 благодаря особой геометрии и закалке зубьев обеспечивает высокое качество работы и длительное время сохраняет свои режущие свойства. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка надежно лежит в руке, тем самым гарантируя полный контроль над инструментом во время работы. Используется для распила заготовок различных форм из фанеры и ДСП. Дополнительные характеристики Шаг зубьев - 14 TPI; Длина полотна - 300 мм.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14

Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Доброго всем!, пилы весьма удобные и с отличным качеством изготовления пила отличная!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Ножовки
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка по дереву KRAFTOOL KATRAN FINE CUT CARPENTRY 14 TPI, 300мм 1-15181-30-14 благодаря особой геометрии и закалке зубьев обеспечивает высокое качество работы и длительное время сохраняет свои режущие свойства. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка надежно лежит в руке, тем самым гарантируя полный контроль над инструментом во время работы. Используется для распила заготовок различных форм из фанеры и ДСП. Дополнительные характеристики Шаг зубьев - 14 TPI; Длина полотна - 300 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Доброго всем!, пилы весьма удобные и с отличным качеством изготовления пила отличная!


Ножовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14 - купить по цене 2040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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