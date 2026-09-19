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Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo

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Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 1
Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 2
Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 3
Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 4
Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 5
Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 6
Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 7
Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 8
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Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 10
Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 11
Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 12
Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 13
Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 14
Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 15
Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 16
Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 9
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 10
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 11
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 12
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 13
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 14
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 15
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 16
  • Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
845 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347491
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-400
Тип микроскопа
биологический
Особенности
лабораторный
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
Предметный столик
180х160 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х40х26
Вес, кг.
20

Описание товара Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo

Levenhuk MED PRO 600 Fluo – это профессиональный лабораторный микроскоп для наблюдений в светлом поле (проходящий свет) или для исследований люминесцентным (флуоресцентным) методом. Он отлично подходит для изучения живых микроорганизмов на молекулярном, клеточном и субклеточном уровнях. Флуоресцентный микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo станет хорошим выбором для дооснащения медицинской или научно-исследовательской лаборатории. Оптика план-флуорит (полуапохромат) и широкопольные окуляры обеспечивают передачу чистого, высокодетализированного и яркого изображения. Исследования можно проводить сухим и иммерсионным методами. Для увеличения контраста при наблюдениях рекомендуется использовать светофильтры – три уже включены в комплект поставки. Тринокулярная насадка отклонена под углом в 30°. Для визуальных наблюдений используются два оптических канала, третья окулярная трубка необходима для установки цифровой камеры (приобретается отдельно). Система освещения состоит из галогенной лампы, яркость которой можно регулировать, и съемного конденсора. Люминесцентный модуль включает разные блоки фильтров, ртутную лампу и радиационный экран. Для питания используется сеть переменного тока (адаптер включен в комплект поставки). В микроскопе присутствует грубая и точная фокусировка. Предметный столик можно перемещать по двум направлениям, для удобства работы с микропрепаратами он снабжен препаратоводителем. Есть регулировка межзрачкового расстояния. Особенности: - Для микронаблюдений люминесцентным (флуоресцентным) методом, - Оптика план-флуорит (полуапохромат), скорректированная на бесконечность, - Револьверное устройство на 6 объективов (есть два пустых гнезда для дополнительных объективов), - Мощная подсветка с регулировкой яркости, - Съемный конденсор Аббе N.A. 1,25, - Питание от сети переменного тока. Комплект поставки: микроскоп, объективы план-флуорит (полуапохромат): 4х, 10х, 20x, 40х, широкопольные окуляры: WF 10х/22 мм (2 шт.), светофильтры: желтый, зеленый, синий, блок для ультрафиолетового отражения (UV-reflection), адаптер сети переменного тока, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-400
Тип микроскопа
биологический
Особенности
лабораторный
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
Предметный столик
180х160 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk MED PRO 600 Fluo – это профессиональный лабораторный микроскоп для наблюдений в светлом поле (проходящий свет) или для исследований люминесцентным (флуоресцентным) методом. Он отлично подходит для изучения живых микроорганизмов на молекулярном, клеточном и субклеточном уровнях. Флуоресцентный микроскоп Levenhuk MED PRO 600 Fluo станет хорошим выбором для дооснащения медицинской или научно-исследовательской лаборатории. Оптика план-флуорит (полуапохромат) и широкопольные окуляры обеспечивают передачу чистого, высокодетализированного и яркого изображения. Исследования можно проводить сухим и иммерсионным методами. Для увеличения контраста при наблюдениях рекомендуется использовать светофильтры – три уже включены в комплект поставки. Тринокулярная насадка отклонена под углом в 30°. Для визуальных наблюдений используются два оптических канала, третья окулярная трубка необходима для установки цифровой камеры (приобретается отдельно). Система освещения состоит из галогенной лампы, яркость которой можно регулировать, и съемного конденсора. Люминесцентный модуль включает разные блоки фильтров, ртутную лампу и радиационный экран. Для питания используется сеть переменного тока (адаптер включен в комплект поставки). В микроскопе присутствует грубая и точная фокусировка. Предметный столик можно перемещать по двум направлениям, для удобства работы с микропрепаратами он снабжен препаратоводителем. Есть регулировка межзрачкового расстояния. Особенности: - Для микронаблюдений люминесцентным (флуоресцентным) методом, - Оптика план-флуорит (полуапохромат), скорректированная на бесконечность, - Револьверное устройство на 6 объективов (есть два пустых гнезда для дополнительных объективов), - Мощная подсветка с регулировкой яркости, - Съемный конденсор Аббе N.A. 1,25, - Питание от сети переменного тока. Комплект поставки: микроскоп, объективы план-флуорит (полуапохромат): 4х, 10х, 20x, 40х, широкопольные окуляры: WF 10х/22 мм (2 шт.), светофильтры: желтый, зеленый, синий, блок для ультрафиолетового отражения (UV-reflection), адаптер сети переменного тока, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
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Отзывы


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