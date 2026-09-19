Стремянка СибрТех 3 ступени (97713)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
алюминий
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.1
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347195
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминий
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.1
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
384
Габариты в сложенном состоянии, мм
1313x416x112
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.35х0.42х0.12
Вес, кг.
2.75
Описание товара Стремянка СибрТех 3 ступени (97713)
Прочная алюминиевая рама из прессованного профиля прямоугольного сечения. Широкие профилированные противоскользящие ступени. Массивная площадка с рифленой поверхностью. Имеет широкое устойчивое основание, высокую дугу безопасности, защищающую от падения. Используется в быту и строительстве. Легкая, надёжная, устойчивая.
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Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминий
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.1
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
384
Габариты в сложенном состоянии, мм
1313x416x112
Страна производитель
Россия
Прочная алюминиевая рама из прессованного профиля прямоугольного сечения. Широкие профилированные противоскользящие ступени. Массивная площадка с рифленой поверхностью. Имеет широкое устойчивое основание, высокую дугу безопасности, защищающую от падения. Используется в быту и строительстве. Легкая, надёжная, устойчивая.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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