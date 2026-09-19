Лестница трехсекционная Сибин 38833-08 8 ступеней
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Характеристики
Тип товара
Лестницы
Число секций
3
Материал
алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347169
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лестницы
Число ступеней, шт
8
Число секций
3
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.24х0.45х0.17
Вес, кг.
11.1
Описание товара Лестница трехсекционная Сибин 38833-08 8 ступеней
Универсальная трехсекционная лестница со стабилизатором СИБИН 3х8 ступеней 38833-08 используется для сбора урожая, для ремонта фасада здания, в быту. В зависимости от положения частей представляет собой стремянку, стремянку с выдвижной секцией или приставную лестницу. Для устойчивости предусмотрены противоскользящие наконечники, позволяющие разместить данную модель на различных поверхностях.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Строительное оборудование, Электроинструмент, 9 ступеней
Теги товара: 8 ступеней, алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лестницы
Число ступеней, шт
8
Число секций
3
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Универсальная трехсекционная лестница со стабилизатором СИБИН 3х8 ступеней 38833-08 используется для сбора урожая, для ремонта фасада здания, в быту. В зависимости от положения частей представляет собой стремянку, стремянку с выдвижной секцией или приставную лестницу. Для устойчивости предусмотрены противоскользящие наконечники, позволяющие разместить данную модель на различных поверхностях.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Строительное оборудование, Электроинструмент, 9 ступеней
Теги товара: 8 ступеней, алюминиевые
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Строительное оборудование, Электроинструмент, 9 ступеней
Теги товара: 8 ступеней, алюминиевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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