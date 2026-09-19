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Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней купить с доставкой в Москве
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Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней

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Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней - фото 1
Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней - фото 2
Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней - фото 3
Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней - фото 4
Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней - фото 5
Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней - фото 6
Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лестницы
Число секций
3
Материал
алюминий
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней - фото 1
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней - фото 2
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней - фото 3
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней - фото 4
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней - фото 5
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней - фото 6
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347168
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Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестницы
Рабочая высота, см
650
Число ступеней, шт
10
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
145
Число секций
3
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.82х0.45х0.17
Вес, кг.
14.73

Описание товара Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней

Лестница алюминиевая универсальная SIBIN трехсекционная, арт. 38833-10, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Лестница трехсекционная Сибин 38833-10 10 ступеней




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестницы
Рабочая высота, см
650
Число ступеней, шт
10
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
145
Число секций
3
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Лестница алюминиевая универсальная SIBIN трехсекционная, арт. 38833-10, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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