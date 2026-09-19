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Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 купить с доставкой в Москве
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Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3

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Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 - фото 1
Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 - фото 2
Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 - фото 3
Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 - фото 4
Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 - фото 5
Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 - фото 6
Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лестницы
Число секций
4
Материал
алюминий
  • Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 - фото 1
  • Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 - фото 2
  • Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 - фото 3
  • Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 - фото 4
  • Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 - фото 5
  • Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 - фото 6
  • Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347164
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Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестницы
Число ступеней, шт
12
Число секций
4
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.34х0.27
Вес, кг.
11.34

Описание товара Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3

Лестница-трансформер алюминиевая СИБИН, арт. 38851, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ. Алюминиевые лестницы СИБИН – легкость, безопасность и удобство эксплуатации благодаря сочетанию надежной конструкции и высококачественных материалов.

Отзывы о товаре Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестницы
Число ступеней, шт
12
Число секций
4
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Лестница-трансформер алюминиевая СИБИН, арт. 38851, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ. Алюминиевые лестницы СИБИН – легкость, безопасность и удобство эксплуатации благодаря сочетанию надежной конструкции и высококачественных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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