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Характеристики
Тип товара
Шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346696
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шуруповерт, руководство по эксплуатации, картонная коробка
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
10
Реверс
да
Тип патрона
под биты
Ширина, см
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х7
Вес, кг.
2.1
Описание товара Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45
Шуруповерт Зубр ЗСШ-730-45 имеет возможность отрегулировать глубину заворачивания. Подобная функция позволяет полноценно работать с различными видами крепежа и расширить возможности модели. Конструкция имеет эргономичную рукоятку, обеспечивается надежная фиксация в ладони для комфортной эксплуатации. В Зубр ЗСШ-730-45 применяется магнитный наконечник. С его помощью можно быстро зафиксировать оснастку, несколько ускорить процесс замены элементов. Это будет особенно важно в том случае, если вы проводите сложные работы. Механизмы получили металлическую защиту. Корпус обеспечивает надежность и исключает возможность повреждения основных элементов. Скорость вращения одна, как и количество регулировок крутящего момента, который составляет 10 Н·м. Число оборотов за минуту работы составляет 4000. Питание шуруповерта происходит от сети 220 В. Удается полноценно пользоваться инструментом на протяжении продолжительного времени и не думать об уровне заряда аккумулятора. Специальная клипса обеспечивает надежную фиксацию на ремне для быстрого доступа к инструм
шуруповерт, руководство по эксплуатации, картонная коробка
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
10
Реверс
да
Тип патрона
под биты
Ширина, см
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Шуруповерт Зубр ЗСШ-730-45 имеет возможность отрегулировать глубину заворачивания. Подобная функция позволяет полноценно работать с различными видами крепежа и расширить возможности модели. Конструкция имеет эргономичную рукоятку, обеспечивается надежная фиксация в ладони для комфортной эксплуатации. В Зубр ЗСШ-730-45 применяется магнитный наконечник. С его помощью можно быстро зафиксировать оснастку, несколько ускорить процесс замены элементов. Это будет особенно важно в том случае, если вы проводите сложные работы. Механизмы получили металлическую защиту. Корпус обеспечивает надежность и исключает возможность повреждения основных элементов. Скорость вращения одна, как и количество регулировок крутящего момента, который составляет 10 Н·м. Число оборотов за минуту работы составляет 4000. Питание шуруповерта происходит от сети 220 В. Удается полноценно пользоваться инструментом на протяжении продолжительного времени и не думать об уровне заряда аккумулятора. Специальная клипса обеспечивает надежную фиксацию на ремне для быстрого доступа к инструм
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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