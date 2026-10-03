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Детектор Condtrol Drill Check купить с доставкой в Москве
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Детектор Condtrol Drill Check

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детекторы
Комплектация
прибор, элементы питания, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
40
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка
  • Детектор Condtrol Drill Check - фото 1
  • Детектор Condtrol Drill Check - фото 2
  • Детектор Condtrol Drill Check - фото 3
  • Детектор Condtrol Drill Check - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346671
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
работает от 3-х батарей типа LR44
Источники питания
батарейки
Комплектация
прибор, элементы питания, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
40
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х3
Вес, г.
200

Описание товара Детектор Condtrol Drill Check

Сканер проводки Condtrol Drill Check 3-12-025 - компактный прибор, предназначенный для обнаружения проводки под напряжением, а также цветных и черных металлов. Работает от 3-х батарей типа LR44. Прибор имеет визуальную индикацию с помощью специальных светодиодов. Легкий корпус выполнен из ударопрочного пластика.

Отзывы о товаре Детектор Condtrol Drill Check




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
работает от 3-х батарей типа LR44
Источники питания
батарейки
Комплектация
прибор, элементы питания, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
40
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка
Страна производитель
Китай
Описание
Сканер проводки Condtrol Drill Check 3-12-025 - компактный прибор, предназначенный для обнаружения проводки под напряжением, а также цветных и черных металлов. Работает от 3-х батарей типа LR44. Прибор имеет визуальную индикацию с помощью специальных светодиодов. Легкий корпус выполнен из ударопрочного пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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