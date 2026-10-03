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Детектор Stayer Master Topelectro 45296 купить с доставкой в Москве
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Детектор Stayer Master Topelectro 45296

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Детектор Stayer Master Topelectro 45296
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детекторы
Комплектация
прибор, элементы питания, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346664
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Детектор Stayer Master Topelectro 45296
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
регулировка уровня чувствительности
Источники питания
батарейки
Особенности
звуковая индикация
Комплектация
прибор, элементы питания, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х2
Вес, г.
86

Описание товара Детектор Stayer Master Topelectro 45296

Оборудование STAYER создано на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, инструмент обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы, гарантируя точность измерений и высокий результат.

Отзывы о товаре Детектор Stayer Master Topelectro 45296




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
регулировка уровня чувствительности
Источники питания
батарейки
Особенности
звуковая индикация
Комплектация
прибор, элементы питания, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка
Страна производитель
Китай
Описание
Оборудование STAYER создано на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, инструмент обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы, гарантируя точность измерений и высокий результат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Детектор Stayer Master Topelectro 45296 - купить по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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