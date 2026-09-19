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Детектор Condtrol Wall купить с доставкой в Москве
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Детектор Condtrol Wall

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детекторы
Комплектация
детектор, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
38
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка, дерево, пластик
  • Детектор Condtrol Wall - фото 1
  • Детектор Condtrol Wall - фото 2
  • Детектор Condtrol Wall - фото 3
  • Детектор Condtrol Wall - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346658
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
время работы - 8 час.
Источники питания
батарейки
Особенности
дисплей, звуковая индикация
Комплектация
детектор, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
38
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка, дерево, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, г.
200

Описание товара Детектор Condtrol Wall

Wall CONDTROL – универсальный сканер, позволяющий обнаружить в стенах, полах и потолках конструкции из дерева, цветного и чёрного металла, проводку под напряжением.

Отзывы о товаре Детектор Condtrol Wall




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
время работы - 8 час.
Источники питания
батарейки
Особенности
дисплей, звуковая индикация
Комплектация
детектор, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
38
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка, дерево, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Wall CONDTROL – универсальный сканер, позволяющий обнаружить в стенах, полах и потолках конструкции из дерева, цветного и чёрного металла, проводку под напряжением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Детектор Condtrol Wall - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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