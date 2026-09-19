Водонагреватель накопительный Edisson ER 50 V
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель накопительный Edisson ER 50 V
Индивидуальные решения при выборе накопительного водонагревателя Edisson помогут снизить издержки по нагреву горячей воды. При сегодняшней стоимости энергоносителей и необходимости охраны окружающей среды все большее значение приобретает вопрос энергоэффективности. Удобство в использовании, исключительное качество и высокая эффективность накопительных водонагревателей Edisson обеспечивают их надежную и бесперебойную работу. Элегантный дизайн разработан с учетом возрастающих требований к эстетике водонагревательной техники и открывает новые грани комфорта, позволяя соответствовать современному интерьеру и предоставлять более высокий уровень обеспечения качества.
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