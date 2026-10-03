Виброплита электрическая Зубр Профессионал ЗВПЭ-5 Г
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виброплита бензиновая
Тип двигателя
электрический
Мощность, л.с.
0
Эффективность работы, м2/час
450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 390 руб.
В наличии
Код товара: 346203
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Загружаем...
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Загружаем...
37 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Виброплита бензиновая
Габариты трамбовочной плиты, мм x мм
440x380
Глубина уплотнения, см
20
Производство
Китай
Тип двигателя
электрический
Мощность, л.с.
0
Эффективность работы, м2/час
450
Ширина, см
45.5
Высота, см
42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х46х42
Вес, кг.
42
Описание товара Виброплита электрическая Зубр Профессионал ЗВПЭ-5 Г
Надежный электро двигатель обеспечивает эффективную работу. Прорезиненные рукоятки обеспечивают комфортную работу с инструментом. Металлическая рама защищает двигатель от случайных повреждений. Оптимальная центробежная сила для утрамбовки грунта и прочих сыпучих и мягких материалов. Электрическая виброплита ЗУБР проста в использовании и не требует от оператора приобретения специальных навыков для управления. Машина работает от электрической сети напряжением 220 В, поэтому не производит вредных выхлопов.
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Бренд
Тип товара
Виброплита бензиновая
Габариты трамбовочной плиты, мм x мм
440x380
Глубина уплотнения, см
20
Производство
Китай
Тип двигателя
электрический
Мощность, л.с.
0
Эффективность работы, м2/час
450
Ширина, см
45.5
Высота, см
42
Страна производитель
Китай
Надежный электро двигатель обеспечивает эффективную работу. Прорезиненные рукоятки обеспечивают комфортную работу с инструментом. Металлическая рама защищает двигатель от случайных повреждений. Оптимальная центробежная сила для утрамбовки грунта и прочих сыпучих и мягких материалов. Электрическая виброплита ЗУБР проста в использовании и не требует от оператора приобретения специальных навыков для управления. Машина работает от электрической сети напряжением 220 В, поэтому не производит вредных выхлопов.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Виброплита электрическая Зубр Профессионал ЗВПЭ-5 Г - стоимость товара 37390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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