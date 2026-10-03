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Бур садовый ручной Росток 39492 купить с доставкой в Москве
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Бур садовый ручной Росток 39492

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Бур садовый ручной Росток 39492 - фото 1
Бур садовый ручной Росток 39492 - фото 2
Бур садовый ручной Росток 39492 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Садовые буры
Материал
сталь
Количество ножей
2
Диаметр, мм
150 мм, 200 мм
  • Бур садовый ручной Росток 39492 - фото 1
  • Бур садовый ручной Росток 39492 - фото 2
  • Бур садовый ручной Росток 39492 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
860 руб.  935 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346118
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Бур садовый ручной Росток 39492
860 руб. -8%
935 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Садовые буры
Материал
сталь
Количество ножей
2
Диаметр, мм
150 мм, 200 мм
Глубина бурения, мм
1000
Длина, мм
1070
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.1х0.4х0.08
Вес, кг.
1

Описание товара Бур садовый ручной Росток 39492

Диаметр: 250 мм Используется для бурения цилиндрических отверстий, неглубоких скважин и т.д. на садово-огородных участках и строительных площадках при установке заборов, столбов и посадке деревьев.

Отзывы о товаре Бур садовый ручной Росток 39492




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Садовые буры
Материал
сталь
Количество ножей
2
Диаметр, мм
150 мм, 200 мм
Глубина бурения, мм
1000
Длина, мм
1070
Страна производитель
Россия
Описание
Диаметр: 250 мм Используется для бурения цилиндрических отверстий, неглубоких скважин и т.д. на садово-огородных участках и строительных площадках при установке заборов, столбов и посадке деревьев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур садовый ручной Росток 39492 - данный товар вы можете купить по цене 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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