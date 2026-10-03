Бур садовый ручной NN ink 39491-300
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Характеристики
Тип товара
Садовые буры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%2 740 руб. 3 128 руб.
В наличии
Код товара: 346117
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 740 руб. -12%
3 128 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Садовые буры
Длина, мм
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.3х0.3
Вес, кг.
5.19
Описание товара Бур садовый ручной NN ink 39491-300
Описание товара Бур садовый ручной NN ink 39491-300 Садовый бур - обязательный атрибут загородного участка, необходимый на любом этапе его обустройства. Бур поможет при сооружении свайных фундаментов, установке столбов для забора, подготовке аккуратных ям для саженцев, а также поможет пробурить глубокие отверстия в грунте для внесения удобрений и подкормок в корневую зону деревьев и кустарников. Смотрите также: Вилы , Грабли , Движки для снега , Инвентарь для обработки почвы , Кусторезы ручные , Лопаты , Садовые буры , Садовые ножницы , Садовые перчатки , Садовые пилы , Садовые тачки , Секаторы , Системы полива , Скреперы для уборки снега , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Черенки и удлинители , Шланги
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Описание товара Бур садовый ручной NN ink 39491-300 Садовый бур - обязательный атрибут загородного участка, необходимый на любом этапе его обустройства. Бур поможет при сооружении свайных фундаментов, установке столбов для забора, подготовке аккуратных ям для саженцев, а также поможет пробурить глубокие отверстия в грунте для внесения удобрений и подкормок в корневую зону деревьев и кустарников. Смотрите также: Вилы , Грабли , Движки для снега , Инвентарь для обработки почвы , Кусторезы ручные , Лопаты , Садовые буры , Садовые ножницы , Садовые перчатки , Садовые пилы , Садовые тачки , Секаторы , Системы полива , Скреперы для уборки снега , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Черенки и удлинители , Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Бур садовый ручной NN ink 39491-300 - купить по цене 2740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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