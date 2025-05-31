Бур садовый ручной NN ink 39491-160
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Характеристики
Тип товара
Садовые буры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%2 430 руб. 2 595 руб.
В наличии
Код товара: 346115
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Загружаем...
2 430 руб. -6%
2 595 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Садовые буры
Длина, мм
1230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.22х0.6х0.15
Вес, кг.
3.64
Описание товара Бур садовый ручной NN ink 39491-160
Бур садовый ручной, диаметр 160 мм используется для бурения неглубоких скважин и цилиндрических отверстий при строительстве ограждений и посадке деревьев. Отдельно можно приобрести удлинитель бура длиной 110 см.
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Бур садовый ручной, диаметр 160 мм используется для бурения неглубоких скважин и цилиндрических отверстий при строительстве ограждений и посадке деревьев. Отдельно можно приобрести удлинитель бура длиной 110 см.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
Добротно сделан, советую брать, если необходим.
Достоинства:
Комментарий:
бурит, большие камни тяжеловато, но идёт. очень большой люфт в соединениях, не уверен, что надолго хватит, труба тонковата
Достоинства:
Комментарий:
Достойная вещь, приобрели для ручного высверливания лунок под столбы. Будем делать 3 д забор своими силами.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бур. Лёгкая и быстрая сборка. Достаточно крепкий. Бурил плотную землю и глину.
Достоинства:
Комментарий:
бабушка с внуком подростком пробурили ямки под столбы на раз-два
Достоинства:
Комментарий:
отличный бур. 7 летний сын ради забавы ямы в метр за несколько минут набурил.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан качественно, металл достаточно прочный, работать удобно, мелкие корни спокойно перерезает.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует заявленному описанию
Достоинства:
Комментарий:
хорошая штука,мне понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Работать удобно. Своих денег стоит
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, удобный, прочный
Достоинства:
Комментарий:
бур хороший, земля суглинок, тяжёлая, бурит на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан хорошо. Со своей задачей справляется.
Достоинства:
Комментарий:
понравился у нас грунт песчаный , отлично справляется
Достоинства:
Комментарий:
Бур отличный. Со своей работой справляется.
Достоинства:
Комментарий:
работает, бурил до глубины примерно 1 м
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бур. Бурил лунки для заборных столбов глубиной 1,2 м.
Достоинства:
Комментарий:
выглядит неплохо,посмотрим в деле?!
Достоинства:
Комментарий:
на вид отлично и добротно, но ещё не испытывал
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Грунт глина, на одну бурку ушло примерно десять - пятнадцать минут. Усилия для бурения терпимые, справится любой. Вообщем, я доволен буром.
Достоинства:
Комментарий:
подойдёт для небольших объемав работы
Достоинства:
Комментарий:
отличный. бурит ,как надо ,не затачивал
Достоинства:
Комментарий:
В деле ещё не проверял. Выглядит качественно. Упакованно в коробку.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инструмент. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
вещь неплохая!!! сделано добротно,но.. заказывал 200мм по итогу 180мм
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бур! Покупала для брата , он доволен полностью. Все сделано четко, без претензий
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бур , дресву, глину берет спокойно без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бур, стенки бы ещё потолще были бы.
Достоинства:
Комментарий:
бур просто супер, берите не пожалеете, минимум усилий прилагал, входит в почву как по маслу.
Достоинства:
Комментарий:
не сравнивала с другими бурами в разных ценовых категориях, нужен был недорогой и быстро. на вид прочный, муж отметил что ручка удобная, но вот нашу почву он не выдержал, на видео видно, как повело режущую часть. со своей задачей в принципе справляется, но, думаю, хватит его не надолго.
Достоинства:
Комментарий:
в комплекте небыло одной гайки не критично за это и снял одну звезду
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бур за свои деньги. Глина идет тяжелее, но идет как по маслу. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, удобная упаковка как для транспортировки от пункта выдачи так и для хранения. очень сильно переживала что из за травмы одной руки будет очень сложно пользоваться, НО на удивление очень легкая сборки, из-за винтового наконечника легко входит в землю и можно справиться одной рукой сейчас для меня этот бур отличный помощник... для установки вальера, забора и огромного крыльца-веранды
Бур садовый ручной NN ink 39491-160 - стоимость товара 2430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бур садовый ручной NN ink 39491-160
Достоинства:
Комментарий:
Добротно сделан, советую брать, если необходим.
Достоинства:
Комментарий:
бурит, большие камни тяжеловато, но идёт. очень большой люфт в соединениях, не уверен, что надолго хватит, труба тонковата
Достоинства:
Комментарий:
Достойная вещь, приобрели для ручного высверливания лунок под столбы. Будем делать 3 д забор своими силами.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бур. Лёгкая и быстрая сборка. Достаточно крепкий. Бурил плотную землю и глину.
Достоинства:
Комментарий:
бабушка с внуком подростком пробурили ямки под столбы на раз-два
Достоинства:
Комментарий:
отличный бур. 7 летний сын ради забавы ямы в метр за несколько минут набурил.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан качественно, металл достаточно прочный, работать удобно, мелкие корни спокойно перерезает.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует заявленному описанию
Достоинства:
Комментарий:
хорошая штука,мне понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Работать удобно. Своих денег стоит
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, удобный, прочный
Достоинства:
Комментарий:
бур хороший, земля суглинок, тяжёлая, бурит на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан хорошо. Со своей задачей справляется.
Достоинства:
Комментарий:
понравился у нас грунт песчаный , отлично справляется
Достоинства:
Комментарий:
Бур отличный. Со своей работой справляется.
Достоинства:
Комментарий:
работает, бурил до глубины примерно 1 м
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бур. Бурил лунки для заборных столбов глубиной 1,2 м.
Достоинства:
Комментарий:
выглядит неплохо,посмотрим в деле?!
Достоинства:
Комментарий:
на вид отлично и добротно, но ещё не испытывал
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Грунт глина, на одну бурку ушло примерно десять - пятнадцать минут. Усилия для бурения терпимые, справится любой. Вообщем, я доволен буром.
Достоинства:
Комментарий:
подойдёт для небольших объемав работы
Достоинства:
Комментарий:
отличный. бурит ,как надо ,не затачивал
Достоинства:
Комментарий:
В деле ещё не проверял. Выглядит качественно. Упакованно в коробку.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инструмент. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
вещь неплохая!!! сделано добротно,но.. заказывал 200мм по итогу 180мм
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бур! Покупала для брата , он доволен полностью. Все сделано четко, без претензий
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бур , дресву, глину берет спокойно без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бур, стенки бы ещё потолще были бы.
Достоинства:
Комментарий:
бур просто супер, берите не пожалеете, минимум усилий прилагал, входит в почву как по маслу.
Достоинства:
Комментарий:
не сравнивала с другими бурами в разных ценовых категориях, нужен был недорогой и быстро. на вид прочный, муж отметил что ручка удобная, но вот нашу почву он не выдержал, на видео видно, как повело режущую часть. со своей задачей в принципе справляется, но, думаю, хватит его не надолго.
Достоинства:
Комментарий:
в комплекте небыло одной гайки не критично за это и снял одну звезду
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бур за свои деньги. Глина идет тяжелее, но идет как по маслу. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, удобная упаковка как для транспортировки от пункта выдачи так и для хранения. очень сильно переживала что из за травмы одной руки будет очень сложно пользоваться, НО на удивление очень легкая сборки, из-за винтового наконечника легко входит в землю и можно справиться одной рукой сейчас для меня этот бур отличный помощник... для установки вальера, забора и огромного крыльца-веранды