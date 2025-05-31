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Бур садовый ручной NN ink 39491-160 купить с доставкой в Москве
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Бур садовый ручной NN ink 39491-160

33 Отзывы
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Бур садовый ручной NN ink 39491-160 - фото 1
Бур садовый ручной NN ink 39491-160 - фото 2
Бур садовый ручной NN ink 39491-160 - фото 3
Бур садовый ручной NN ink 39491-160 - фото 4
Бур садовый ручной NN ink 39491-160 - фото 5
Бур садовый ручной NN ink 39491-160 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Садовые буры
  • Бур садовый ручной NN ink 39491-160 - фото 1
  • Бур садовый ручной NN ink 39491-160 - фото 2
  • Бур садовый ручной NN ink 39491-160 - фото 3
  • Бур садовый ручной NN ink 39491-160 - фото 4
  • Бур садовый ручной NN ink 39491-160 - фото 5
  • Бур садовый ручной NN ink 39491-160 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
2 430 руб.  2 595 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346115
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бур садовый ручной NN ink 39491-160
2 430 руб. -6%
2 595 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NN ink
Тип товара
Садовые буры
Длина, мм
1230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.22х0.6х0.15
Вес, кг.
3.64

Описание товара Бур садовый ручной NN ink 39491-160

Бур садовый ручной, диаметр 160 мм используется для бурения неглубоких скважин и цилиндрических отверстий при строительстве ограждений и посадке деревьев. Отдельно можно приобрести удлинитель бура длиной 110 см.

Отзывы о товаре Бур садовый ручной NN ink 39491-160

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Добротно сделан, советую брать, если необходим.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
бурит, большие камни тяжеловато, но идёт. очень большой люфт в соединениях, не уверен, что надолго хватит, труба тонковата
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Достойная вещь, приобрели для ручного высверливания лунок под столбы. Будем делать 3 д забор своими силами.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Максим Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бур. Лёгкая и быстрая сборка. Достаточно крепкий. Бурил плотную землю и глину.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Валентина О.

Достоинства:


Комментарий:
бабушка с внуком подростком пробурили ямки под столбы на раз-два
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный бур. 7 летний сын ради забавы ямы в метр за несколько минут набурил.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Марк

Достоинства:


Комментарий:
Сделан качественно, металл достаточно прочный, работать удобно, мелкие корни спокойно перерезает.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует заявленному описанию
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая штука,мне понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работать удобно. Своих денег стоит
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, удобный, прочный
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
бур хороший, земля суглинок, тяжёлая, бурит на ура.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Сделан хорошо. Со своей задачей справляется.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Альфия Г.

Достоинства:


Комментарий:
понравился у нас грунт песчаный , отлично справляется
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Илья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Бур отличный. Со своей работой справляется.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, бурил до глубины примерно 1 м
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бур. Бурил лунки для заборных столбов глубиной 1,2 м.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Владислав Х.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит неплохо,посмотрим в деле?!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
на вид отлично и добротно, но ещё не испытывал
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Виталий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Грунт глина, на одну бурку ушло примерно десять - пятнадцать минут. Усилия для бурения терпимые, справится любой. Вообщем, я доволен буром.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
подойдёт для небольших объемав работы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Рамиль А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный. бурит ,как надо ,не затачивал
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
В деле ещё не проверял. Выглядит качественно. Упакованно в коробку.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный инструмент. Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ляпин А.

Достоинства:


Комментарий:
вещь неплохая!!! сделано добротно,но.. заказывал 200мм по итогу 180мм
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Айгуль М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бур! Покупала для брата , он доволен полностью. Все сделано четко, без претензий
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ростом А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бур , дресву, глину берет спокойно без проблем
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бур, стенки бы ещё потолще были бы.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
бур просто супер, берите не пожалеете, минимум усилий прилагал, входит в почву как по маслу.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Мария Ф.

Достоинства:


Комментарий:
не сравнивала с другими бурами в разных ценовых категориях, нужен был недорогой и быстро. на вид прочный, муж отметил что ручка удобная, но вот нашу почву он не выдержал, на видео видно, как повело режущую часть. со своей задачей в принципе справляется, но, думаю, хватит его не надолго.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
в комплекте небыло одной гайки не критично за это и снял одну звезду
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бур за свои деньги. Глина идет тяжелее, но идет как по маслу. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Надежда О.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро, удобная упаковка как для транспортировки от пункта выдачи так и для хранения. очень сильно переживала что из за травмы одной руки будет очень сложно пользоваться, НО на удивление очень легкая сборки, из-за винтового наконечника легко входит в землю и можно справиться одной рукой сейчас для меня этот бур отличный помощник... для установки вальера, забора и огромного крыльца-веранды



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NN ink
Тип товара
Садовые буры
Длина, мм
1230
Страна производитель
Китай
Описание
Бур садовый ручной, диаметр 160 мм используется для бурения неглубоких скважин и цилиндрических отверстий при строительстве ограждений и посадке деревьев. Отдельно можно приобрести удлинитель бура длиной 110 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Добротно сделан, советую брать, если необходим.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
бурит, большие камни тяжеловато, но идёт. очень большой люфт в соединениях, не уверен, что надолго хватит, труба тонковата
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Достойная вещь, приобрели для ручного высверливания лунок под столбы. Будем делать 3 д забор своими силами.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Максим Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бур. Лёгкая и быстрая сборка. Достаточно крепкий. Бурил плотную землю и глину.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Валентина О.

Достоинства:


Комментарий:
бабушка с внуком подростком пробурили ямки под столбы на раз-два
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный бур. 7 летний сын ради забавы ямы в метр за несколько минут набурил.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Марк

Достоинства:


Комментарий:
Сделан качественно, металл достаточно прочный, работать удобно, мелкие корни спокойно перерезает.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует заявленному описанию
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая штука,мне понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работать удобно. Своих денег стоит
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, удобный, прочный
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
бур хороший, земля суглинок, тяжёлая, бурит на ура.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Сделан хорошо. Со своей задачей справляется.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Альфия Г.

Достоинства:


Комментарий:
понравился у нас грунт песчаный , отлично справляется
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Илья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Бур отличный. Со своей работой справляется.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, бурил до глубины примерно 1 м
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бур. Бурил лунки для заборных столбов глубиной 1,2 м.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Владислав Х.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит неплохо,посмотрим в деле?!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
на вид отлично и добротно, но ещё не испытывал
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Виталий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Грунт глина, на одну бурку ушло примерно десять - пятнадцать минут. Усилия для бурения терпимые, справится любой. Вообщем, я доволен буром.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
подойдёт для небольших объемав работы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Рамиль А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный. бурит ,как надо ,не затачивал
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
В деле ещё не проверял. Выглядит качественно. Упакованно в коробку.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный инструмент. Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ляпин А.

Достоинства:


Комментарий:
вещь неплохая!!! сделано добротно,но.. заказывал 200мм по итогу 180мм
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Айгуль М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бур! Покупала для брата , он доволен полностью. Все сделано четко, без претензий
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ростом А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бур , дресву, глину берет спокойно без проблем
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бур, стенки бы ещё потолще были бы.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
бур просто супер, берите не пожалеете, минимум усилий прилагал, входит в почву как по маслу.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Мария Ф.

Достоинства:


Комментарий:
не сравнивала с другими бурами в разных ценовых категориях, нужен был недорогой и быстро. на вид прочный, муж отметил что ручка удобная, но вот нашу почву он не выдержал, на видео видно, как повело режущую часть. со своей задачей в принципе справляется, но, думаю, хватит его не надолго.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
в комплекте небыло одной гайки не критично за это и снял одну звезду
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бур за свои деньги. Глина идет тяжелее, но идет как по маслу. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Надежда О.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро, удобная упаковка как для транспортировки от пункта выдачи так и для хранения. очень сильно переживала что из за травмы одной руки будет очень сложно пользоваться, НО на удивление очень легкая сборки, из-за винтового наконечника легко входит в землю и можно справиться одной рукой сейчас для меня этот бур отличный помощник... для установки вальера, забора и огромного крыльца-веранды


Бур садовый ручной NN ink 39491-160 - стоимость товара 2430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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