Бетоносмеситель Парма БСЛ-200Ч
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бетоносмеситель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346109
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бетоносмеситель
Высота, см
132
Общий объем
200
Ширина, см
118
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х74х62
Вес, кг.
63
Описание товара Бетоносмеситель Парма БСЛ-200Ч
Бетоносмеситель Парма БСЛ-200Ч Лебедянь, Россия 02.001.00038 используется на строительных площадках для замеса подвижных бетонных растворов и штукатурных смесей. Порошковая краска создает износостойкое покрытие, и обеспечивает надежную защиту от коррозии. Бак выполнен из стали высокого качества, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Электродвигатель оснащен специальным термореле, которое осуществляет остановку работы в случае перегрева. Привод оборудован стальной вставкой в шкиве, для повышения надежности при проворачивании вала под воздействием максимальных нагрузок.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бетоносмеситель
Высота, см
132
Общий объем
200
Ширина, см
118
Страна производитель
Китай
Бетоносмеситель Парма БСЛ-200Ч Лебедянь, Россия 02.001.00038 используется на строительных площадках для замеса подвижных бетонных растворов и штукатурных смесей. Порошковая краска создает износостойкое покрытие, и обеспечивает надежную защиту от коррозии. Бак выполнен из стали высокого качества, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Электродвигатель оснащен специальным термореле, которое осуществляет остановку работы в случае перегрева. Привод оборудован стальной вставкой в шкиве, для повышения надежности при проворачивании вала под воздействием максимальных нагрузок.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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