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Сабвуфер URAL PATRIOT 6.5 купить с доставкой в Москве
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Сабвуфер URAL PATRIOT 6.5

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Сабвуфер URAL PATRIOT 6.5 - фото 1
Сабвуфер URAL PATRIOT 6.5 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
  • Сабвуфер URAL PATRIOT 6.5 - фото 1
  • Сабвуфер URAL PATRIOT 6.5 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345837
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Размеры в упаковке, см
50х50х30
Вес, кг.
3

Описание товара Сабвуфер URAL PATRIOT 6.5

Высокая эффективность позволяющая получить максимальный уровень звукового давления при компактном размере. Повышенная прочность конструкции направленная на работу в экстремальных режимах.

Отзывы о товаре Сабвуфер URAL PATRIOT 6.5




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Описание
Высокая эффективность позволяющая получить максимальный уровень звукового давления при компактном размере. Повышенная прочность конструкции направленная на работу в экстремальных режимах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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