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Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01 купить с доставкой в Москве
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Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01

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Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01 - фото 1
Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01 - фото 2
Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01 - фото 3
Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штангенциркуль
  • Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01 - фото 1
  • Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01 - фото 2
  • Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01 - фото 3
  • Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345761
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01
3 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Ширина, см
12
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х3
Вес, г.
360

Описание товара Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01

Штангенциркуль ШЦЦ-I-150-0, 01, цифровой, нержавеющая сталь, пластиковый корпус, 150мм, шаг измерения 0, 01мм Зубр ЭКСПЕРТ 34465-150 позволяет работать быстрее, чем с нониусным инструментом. Цифровой измерительный блок значительно ускоряет рабочий процесс и определяет размеры детали с высокой точностью.

Отзывы о товаре Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Ширина, см
12
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Описание
Штангенциркуль ШЦЦ-I-150-0, 01, цифровой, нержавеющая сталь, пластиковый корпус, 150мм, шаг измерения 0, 01мм Зубр ЭКСПЕРТ 34465-150 позволяет работать быстрее, чем с нониусным инструментом. Цифровой измерительный блок значительно ускоряет рабочий процесс и определяет размеры детали с высокой точностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01 – стоимость товара 3140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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