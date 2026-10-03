Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штангенциркуль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб.
В наличии
Код товара: 345761
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 140 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Штангенциркуль
Ширина, см
12
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х3
Вес, г.
360
Описание товара Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01
Штангенциркуль ШЦЦ-I-150-0, 01, цифровой, нержавеющая сталь, пластиковый корпус, 150мм, шаг измерения 0, 01мм Зубр ЭКСПЕРТ 34465-150 позволяет работать быстрее, чем с нониусным инструментом. Цифровой измерительный блок значительно ускоряет рабочий процесс и определяет размеры детали с высокой точностью.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Штангенциркуль ШЦЦ-I-150-0, 01, цифровой, нержавеющая сталь, пластиковый корпус, 150мм, шаг измерения 0, 01мм Зубр ЭКСПЕРТ 34465-150 позволяет работать быстрее, чем с нониусным инструментом. Цифровой измерительный блок значительно ускоряет рабочий процесс и определяет размеры детали с высокой точностью.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01 – стоимость товара 3140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штангенциркуль Зубр ШЦЦ-I-150-0,01